وزير النقل: وصول 16 عربة مكيفة و4 ماكينات لصيانة وتجديد السكة الحديد

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية قادمة من المجر بإجمالي 16 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة إلى 946 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات ليتم إدخالها الخدمة تباعا.

وصرح وزير النقل بأن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.

ولفت إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وتأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ هيئة سكك حديد مصر.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير النقل وصول 4 ماكينات لصيانة وتجديد السكة (2 ماكينة دك تفريعات + 2 ماكينة تشكيل بازلت) إلى ميناء الإسكندرية من أحدث الطرازات الموجودة في العالم وذلك وفقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وشركة بلاسر النمساوية وفي إطار خطة تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ومن أهمها تجديدات وصيانة السكة وحيث ستساهم هذه الماكينات في زيادة أسطول الماكينات المملوكة لدى الهيئة مما يعمل على رفع كفاءة خطوط الهيئة وزيادة معدلات الإنتاج لأعمال الصيانة والتجديدات بالخطوط وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لمسير القطارات وتقليل زمن الرحلة ورفع كفاءة المسير للوحدات المتحركة.