مصر تسعى للريادة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر: استراتيجية وإنجازات

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن استراتيجية وطنية جديدة تستهدف تعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.

هذه الاستراتيجية، التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تسعى إلى تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر محليًا وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة.

الجهود الحكومية لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر

المشاريع الكبرى

تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة "رينيو باور" الهندية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويًا، مع إمكانية التوسع إلى 220 ألف طن سنويًا بتكلفة تبلغ نحو 8 مليارات دولار.





المشروعات بمنطقة السويس

تم توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة مجموعها تتجاوز 40 مليار دولار خلال العقد القادم.



الاتفاقيات والمذكرات الدولية

تم توقيع 27 مذكرة تفاهم و10 اتفاقيات إطارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر حتى مارس 2024.

المركز الدولي للهيدروجين الأخضر

تم الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمقر في جامعة النيل، ليكون مركزًا للبحث والتطوير يستفيد منه الجامعات والجهات المعنية الأخرى في مصر.

الدعم والحوافز

تم إقرار حوافز إضافية للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يشمل عددًا من المشروعات لإنتاج الهيدروجين وتصديره، بهدف جعل مصر ممرًا لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم.