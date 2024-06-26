مدرب الأرجنتين: هدف الفوز جاء في لحظة غير متوقعة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اعتبر مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أن الفوز الذي حققه فريقه على تشيلي بهدف دون رد في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة "كوبا أمريكا 2024" المقامة في الولايات المتحدة، كان "مستحقًا"، وأقر بأنه جاء في "لحظة غير متوقعة".

مدرب الأرجنتين: هدف الفوز جاء في لحظة غير متوقعة

وعقب انتهاء اللقاء بفوز "الألبيسيليستي" بهدف من توقيع البديل لاوتارو مارتينيز قبل دقيقتين من نهاية الزمن الأصلي للمباراة، قال سكالوني: "كان فوزًا مستحقًا، لم تكن مباراة سهلة وفزنا بها في لحظة غير متوقعة، لكن الفريق واصل الهجوم.. لقد كانت تشيلي منافسًا صعبًا للغاية".

وعما إذا كان راضيًا عن هذا اللقاء أكثر من المباراة الافتتاحية أمام كندا، أبرز أن "وضع كل منهما كان مختلف، ولكن ما يجب الإشارة إليه هو أن الفريق قادر دائمًا على المواجهة، لقد قمنا بالأمور المخطط لها بشكل جيد ولعبنا مباراة جيدة".
وحققت الأرجنتين العلامة الكاملة بـ6 نقاط بعد فوزها بأول مباراتين لها في البطولة، أمام كندا وتشيلي، وضمنت التأهل إلى دور ربع النهائي.

 

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