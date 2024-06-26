ليفركوزن يتعاقد مع موهبة إيطالية قادمة من برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي باير ليفركوزن، عن تعاقده مع القادم من فريق الشباب بنادي برشلونة، المدافع الإيطالي الشاب أندريا ناتالي، اليوم الأربعاء.

ليفركوزن يتعاقد مع موهبة إيطالية قادمة من برشلونة

وقع ناتالي، البالغ من العمر 16 عامًا واللاعب الدولي لفئات الشباب، عقدًا مع النادي الألماني يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.

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وأعرب المدير الرياضي لنادي ليفركوزن، سيمون رولفس، عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب قائلًا: "أندريا ناتالي كان لاعبًا مميزًا ومرغوبًا بشدة هذا الصيف بعد فوزه ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا مع منتخب إيطاليا، نحن سعيدون جدًا باختياره الانضمام إلى ليفركوزن، نحن واثقون من أن ناتالي يمتلك جميع المقومات ليصبح عنصرًا أساسيًا في فريقنا بالمستقبل."

 

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