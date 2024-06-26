قال قائد المكسيك، إدسون ألفاريز، إنه سيغيب عن المباريات المتبقية من بطولة "كوبا أمريكا 2024" بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

المكسيك تفقد خدمات قائدها في "كوبا أمريكا 2024"

وأصيب ألفاريز بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 30 خلال فوز المكسيك 1-0 على جامايكا السبت الماضي، وغادر الملعب باكيًا.

وقال ألفاريز في مقطع فيديو نشره المنتخب الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان الحلم يراودني مثل زملائي في الفريق بمواصلة اللعب في البطولة، لكن في بعض الأحيان تحدث هذه الأشياء في كرة القدم ويجب أن أتعلم وأتطور من كل هذا".

وأضاف: "لقد اتخذت قرارًا بالبقاء مع الفريق حتى النهاية لدعمه وتشجيعه كما فعلت دائمًا، الآن حان دوري خارج الملعب، وسيساعد ذلك أيضًا في إعادة تأهيلي والعودة في أقرب وقت ممكن".

وقال المدرب خايمي لوزانو: "إن خسارة قائد مثل ألفاريز ضربة موجعة للفريق".

وتواجه المكسيك منافستها فنزويلا في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، في ثاني مبارياتها بالمجموعة الثانية في كاليفورنيا.