تُجرى، غدًا الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والمقرر أن تقام منافساته في الفترة من سبتمبر(أيلول) المقبل إلى يونيو(حزيران).

الخميس.. قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026

ويشهد مراسم القرعة مدير المنتخب، ياسر سالم ومدرب "الأبيض" البرتغالي باولو بينتو.

ووفقًا لآلية القرعة، تم تصنيف المنتخبات الـ18 إلى 6 مستويات وفقًا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 20 يونيو (حزيران)، والذي وضع منتخب الإمارات في المستوى الثالث إلى جانب منتخبي عُمان والبحرين.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026 لتحجز 6 من المقاعد الـ8 المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علمًا بأن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

ويشار إلى أن المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (6 منتخبات) تنتقل إلى ملحق التصفيات الآسيوية، بعدها سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة الـ 23 من كأس العالم، بينما يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.