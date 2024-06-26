استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

تواصل أسعار اللحوم استقرارها داخل محلات الجزارة، مسجلة استقرارًا عند آخر انخفاض شهدته الأسواق المحلية.

فيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المختلفة في محلات الجزارة والمنافذ الحكومية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024:

أسعار اللحوم في محلات الجزارة



- اللحم البلدي: بين 320 و350 جنيهًا للكيلو.

- اللحم الكندوز: 390 جنيهًا للكيلو.

- كباب الحلة: 350 جنيهًا للكيلو.

- اللحم الجملي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية



- اللحم البرازيلي: 280 جنيهًا للكيلو.

- اللحم الهندي: 290 جنيهًا للكيلو.

- الريش الضاني: بين 380 و420 جنيهًا للكيلو.

- المفروم البلدي: بين 240 و300 جنيهًا للكيلو.

- السجق البلدي: 300 جنيهًا للكيلو.

- السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو.

- المفروم الجملي: 300 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في أسواق الغربية



- اللحم الكندوز: بين 250 و280 جنيهًا للكيلو، حسب السوق المحلية.

أسعار اللحوم في أسواق الأقصر



- اللحم البلدي الطازج: 380 جنيهًا للكيلو.

- اللحم الكندوز: بين 400 و420 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة



- اللحم الحي: 150 جنيهًا للكيلو قائم.

- اللحوم الحمراء: تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو.