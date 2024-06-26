أصيب 10 أشخاص على الأقل، من بينهم 9 أفراد شرطة، بجروح طفيفة خلال اشتباكات مع مشجعين لمنتخب صربيا في وسط مدينة ميونخ الألمانية، وذلك قبل مواجهة دور المجموعات في بطولة "يورو 2024" بين الدنمارك وصربيا، حسبما ذكرت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

إصابة 9 أفراد شرطة في ألمانيا قبل مباراة الدنمارك وصربيا

وأضافت الشرطة أن أحد العاملين في تنظيم الإستاد أصيب أيضًا في حادث منفصل.

واختمتت المبارة بالتعادل السلبي بين الدنمارك وصربيا في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

وقامت الشرطة بفحص أحد المشجعين في ميدان "مارينبلاتس" في ميونخ للاشتباه في أنه أطلق ألعابًا نارية في نحو الساعة الخامسة مساء أمس، حيث كان يتواجد في الميدان أكثر من 5 آلاف مشجع لصربيا في تلك المرحلة، حسب بيانات الشرطة.

وقالت الشرطة إن التفتيش أثار "تأثيرًا تضامنيًا"، حيث ألقى أفراد زجاجات وكرسيًا على أفراد الشرطة، وردت الشرطة في المقابل باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات.

ولم يتمكن متحدث باسم الشرطة صباح اليوم من تحديد ما إذا كان هناك مشجعون أصيبوا خلال الاشتباكات.

وذكرت الشرطة أن مشجعين أطلقوا ألعابا نارية بشكل غير قانوني بالقرب من محطة قطارات أنفاق "مارينبلاتس" وداخل ملعب كرة القدم.

وأصيب المضيف عندما حاول منع أحد المشجعين من اقتحام الملعب، حسب بيان الشرطة.

واتهم عدة أشخاص بارتكاب جرائم، من بينها الإخلال بالسلم العام، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير، والاعتداء على أفراد شرطة. وتم احتجاز 7 أشخاص، ومن المقرر عرضهم على قاضي التحقيقات في وقت لاحق.

ووفقًا للشرطة، احتشد نحو 15 ألف متفرج في منطقة المشجعين داخل الملعب الأولمبي في ميونخ قبل وأثناء المباراة، مع انتشار نحو ألفي فرد شرطة.