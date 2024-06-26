"يورو 2024".. ديشامب لا يشعر بالقلق على وصيف العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

رغم احتلال المركز الثاني بعد نهاية دور المجموعات ببطولة "يورو 2024"، يرى المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، أنه لا يوجد أي داع للقلق على مسيرة الفريق في البطولة.

"يورو 2024".. ديشامب لا يشعر بالقلق على وصيف العالم

وتعادل المنتخب الفرنسي مع بولندا 1-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة مما يعني أن المنتخب الفرنسي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.

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وقال ديشامب (55 عامًا): "أنا لا أشعر بالإحباط على الإطلاق، حققنا ما أردناه، وهو التأهل لدور الـ16 مجموعتنا كانت صعبة بالتأكيد، والآن تبدأ منافسة جديدة".
وأضاف: "الانطباع من دور المجموعات، لا يكون له معنى في الأدوار الاقصائية، الآن المباريات أصبحت حياة أو موت، الآن نواجه منافسين كبار".

ويجب على المنتخب الفرنسي أن يتحسن بشكل ملحوظ، وتحديدًا في الشق الهجومي، إذا أراد أن ينافس على اللقب.
وصنع المنتخب الفرنسي العديد من الفرص أمام منتخب بولندا، الذي كان قد خرج رسميًا من البطولة، ولكنه لم يتمكن سوى من تسجيل هدف واحد عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء.
وسيحصل لاعبو المنتخب الفرنسي على راحة، اليوم الأربعاء، بينما ستزورهم عائلاتهم في مقر إقامة الفريق.
بعدها، يتطلع ديشامب للمرحلة المقبلة من البطولة الأوروبية، حيث قال: "سأظل إيجابيًا، بطولة جديدة تبدأ من 1 يوليو (تموز)".

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