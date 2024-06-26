شهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، انضمام بعض اللاعبين لقائمة الهدافين الذين تمكنوا من هز الشباك للمرة الأولى بالمسابقة الدولية الأعرق في العالم.

4 نجوم يضعون البصمة المنتظرة بالجولة الأولى في كوبا أمريكا

وأقيمت 8 مباريات في المجموعات الأربع بالجولة الأولى للبطولة الحالية التي تستمر فعالياتها حتى 14 تموز/يوليو المقبل. وخلال تلك اللقاءات تمكن 4 لاعبين من تسجيل أول أهدافهم في البطولة، وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة الضوء عليهم في السطور التالية.

جوليان ألفاريز

بطل نسخة البطولة عام 2021 مع منتخب الأرجنتين، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ظهر في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني ولم يسجل أي هدف في مشاركته الأولى بالمسابقة قبل 3 أعوام.

وشارك ألفاريز في مباراة وحيدة فقط ضد بوليفيا بدور المجموعات في كوبا أمريكا 2021 بالبرازيل، حيث كان يبلغ من العمر حينها 21 عاما.

وفي نسخة عام 2024، سجل ألفاريز، الذي أسهم أيضا في تتويج منتخب (راقصو التانجو) بكأس العالم 2022 بقطر، الهدف الأول للأرجنتين في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا ضد كندا، التي انتهت بفوز فريق ليونيل سكالوني 2 / 0.

كريستيان بوليسيتش

شارك النجم الأمريكي مع منتخب بلاده في نسخة كوبا أمريكا عام 2016 التي استضافتها بلاده، حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما آنذاك، وخاض 3 لقاءات مع الولايات المتحدة كبديل، حيث كان من بينها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ضد منتخب كولومبيا.

في النسخة الحالية لكوبا أمريكا، احتاج لاعب ميلان الإيطالي لدقيقتين ونصف الدقيقة فقط لتسجيل الهدف الافتتاحي لمنتخب الولايات المتحدة خلال فوزها 2 / 0 على بوليفيا في المجموعة الثالثة.

وهدف بوليسيتش هو الأسرع في نسخة كوبا أمريكا الحالية حتى الآن، وكذلك فإنه الأسرع أيضا في تاريخ منتخب الولايات المتحدة بالمسابقة.

داروين نونيز

غاب مهاجم ليفربول الإنجليزي عن منتخب أوروجواي بنسخة كوبا أمريكا 2021 بسبب الإصابة، وظهر لأول مرة في البطولة خلال تلك النسخة.

وصادف نونيز سوء حظ بالغ خلال لقاء بلاده ضد بنما في المجموعة الثالثة بعدما أهدر أكثر من فرصة محققة، قبل أن يحرز الهدف الثاني لأوروجواي في المباراة، التي انتهت بفوز فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا 3 / 1.

خوليو إنسيسو

ظهر النجم البارجوياني الشاب لأول مرة مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا بالنسخة الماضية، وكان يبلغ 17 عاما في ذلك الوقت، حيث لعب في اللحظات الأخيرة أمام بوليفيا بدور المجموعات، قبل أن يشارك في لقاء الفريق مع بيرو بدور الثمانية.

وفي نسخة البطولة عام 2024، كان إنسيسو أحد اللاعبين الأساسيين في فريق المدرب الأرجنتيني دانييل جارنيرو، وسجل لاعب وسط برايتون الإنجليزي هدف الشرف لمنتخب باراجواي خلال خسارته 1 / 2 أمام كولومبيا في المجموعة الرابعة.