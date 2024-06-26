أكد جوناثان دافيد، نجم منتخب كندا، أن فريقه مازال أمامه مزيد من العمل لتحقيق حلم جماهيره بالتأهل لدور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا 2024.

جوناثان ديفيد: المهمة لم تكتمل بعد

وحقق منتخب كندا، أحد منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، أول انتصار في تاريخه ببطولة كوبا أمريكا، التي يشارك فيها للمرة الأولى، عقب تغلبه 1-صفر على بيرو، صباح اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويدين منتخب كندا بفضل كبير في هذا الفوز إلى دافيد، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، ليعوض الفريق خسارته صفر-2 أمام الأرجنتين في المباراة الافتتاحية للمسابقة، ويحصد أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة.

وصرح دافيد لشبكة "تي إس إن" الكندية، عقب المباراة "سنستمتع باللحظة، لكننا ندرك أن المهمة لم تكتمل بعد".

وأضاف دافيد "لدينا كل شيء لنقاتل من أجله في المباراة الأخيرة كي نبلغ دور الثمانية".

ويختتم منتخب كندا مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة تشيلي، حيث يتعين عليه تفادي الخسارة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة الدولية الأعرق والأقدم في عالم الساحرة المستديرة.

وبات منتخب كندا ثاني فريق من كونكاكاف يحقق الفوز في مشاركته الأولى بكوبا أمريكا، بعد منتخب بنما، الذي حقق الأمر ذاته، حينما لعب لأول مرة في البطولة قبل 8 أعوام.

ومنح هذا الفوز كندا فوزها الثالث فقط في تاريخ لقاءاتها مع منتخبات أمريكا الجنوبية، والأول منذ فوزها على كولومبيا 2-صفر في نهائي الكأس الذهبية عام 2000.

كما حافظ منتخب كندا على شباكه نظيفة لأول مرة أمام أحد منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) منذ التعادل السلبي مع البرازيل في كأس القارات عام 2001.