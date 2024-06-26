شدد لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين، على أنه يتعين على فريقه مواصلة الكفاح إذا أراد الاحتفاظ بلقب كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) للنسخة الثانية على التوالي.

لاوتارو يضع شرطا لاحتفاظ الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا

وأصبح منتخب الأرجنتين أول المتأهلين لدور الثمانية في كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب فوزه الصعب والمتأخر 1 / 0، على منتخب تشيلي، مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وارتدى لاوتارو ثوب الإجادة مرة أخرى، بعدما سجل هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 88، بعد دقائق من نزوله إلى أرض الملعب من على مقاعد البدلاء، ليواصل هوايته في هز الشباك بالبطولة للمباراة الثانية على التوالي، ويصبح أول لاعب يحرز هدفين في النسخة الحالية للمسابقة.

وتابع لاعب إنتر ميلان الإيطالي ركلة ركنية نفذها زميله ليونيل ميسي، وعجز دفاع تشيلي عن إبعادها، لتصل الكرة إليه ويسدد دون مضايقة من أحد، من داخل المنطقة، واضعا الكرة في الشباك.

وكان مارتينيز أحرز الهدف الثاني للأرجنتين خلال فوزها 2 / 0 على كندا في المباراة الافتتاحية للبطولة، بعد لحظات أيضا من نزوله إلى أرض الملعب.

وقال مارتينيز عقب الفوز على تشيلي والتأهل لدور الثمانية: "لقد كان الأمر مناسبا بالنسبة لي وتمكنت من تحويل الكرة إلى الشباك. هذه المباريات دائما تكون على هذا النحو، متكافئة ومعقدة. لكننا نغادر سعداء لأننا حصلنا على النقاط الثلاث".

وأضاف مارتينيز في تصريحاته التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "يتعين علينا مواصلة اللعب بنفس الطريقة للاحتفاظ باللقب".

واختتم مارتينيز، الذي دخل لأرض الملعب في الدقيقة 72 بدلا من جوليان ألفاريز، حديثه قائلا: "نحن سعداء، لقد حققنا ما أردناه. عائلتي هنا وأنا ألعب من أجلهم. إنهم هم الذين يعانون".

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب كندا، بينما تساوى منتخبا بيرو وتشيلي في رصيد نقطة وحيدة.

ويطمح منتخب الأرجنتين بطل العالم للانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بكأس أمريكا الجنوبية، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروجواي برصيد 15 لقبا لكل منهما.