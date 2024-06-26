تأثير التغيرات المناخية على شبكات الكهرباء في مصر: ضرورة الإجراءات الاستباقية

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن التغيرات المناخية ستكون لها تأثيرات أشد وأصعب بكثير من أزمة انقطاع الكهرباء الحالية.

وأشار إلى أن موجات الحر المتزايدة ستزيد الضغط على شبكات الكهرباء في البلاد.

إجراءات مصر لمواجهة التغيرات المناخية



في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أوضح فهيم أن التغيرات المناخية تمثل قضية كبيرة تتطلب إجراءات استباقية للتعامل معها.

وقد بدأت مصر في اتخاذ خطوات مهمة منذ عامي 2015 و2016، بتخصيص 42% من طاقتها لتكون نظيفة، مع الاعتراف بأن التغيرات المناخية تفوق قدرة أي بلد على تحملها بمفردها.

انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية 2024



أكد فهيم أن هذه الإجراءات ستظهر تأثيرها الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تأكيد رئيس الوزراء أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي بنهاية عام 2024.