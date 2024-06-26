كتب باولو جيريرو، الهداف التاريخي لمنتخب بيرو، فصلًا آخر في تاريخ بلاده الكروي، عقب مشاركته في لقاء الفريق ضد نظيره الكندي في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

جيريرو يواصل كتابة التاريخ مع بيرو في كوبا أمريكا

ورغم خسارة بيرو 0 / 1 أمام كندا، الوافدة الجديدة للبطولة، في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في المسابقة، فإن جيريرو كان على موعد مع صنع التاريخ في البطولة العريقة.

وشارك المهاجم المخضرم كبديل خلال المباراة ليعادل الرقم القياسي الذي كان يحمله يوشيمار يوتون كأكثر لاعبي منتخب بيرو مشاركة في مباريات كوبا أمريكا.

ووصل جيريرو الآن إلى 27 مباراة في أقدم بطولة دولية على مستوى العالم، وذلك منذ مشاركته الأولى في نسخة كوبا أمريكا عام 2004، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.

وكان جيريرو جالسا على مقاعد البدلاء في بداية مباراة بيرو مع تشيلي بالجولة الأولى للمجموعة، قبل أن يقرر الأوروجوياني خورخي فوساتي مدرب الفريق إشراكه في الشوط الثاني.

وجرى الأمر ذاته في لقاء كندا، حيث نزل جيريرو إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء في الدقيقة 70 بدلا من زميله جيانلوكا لابادولا، ليسجل ظهوره الثاني في النسخة الحالية.

وفي حال مشاركته في الجولة الأخيرة للمجموعة أمام الأرجنتين، فسوف ينفرد جيريرو بالرقم القياسي كأكثر لاعبي بيرو مشاركة في كوبا أمريكا، ليواصل هوايته في تحطيم الأرقام خلال مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة.

وخلال مشاركته في 6 نسخ من كوبا أمريكا، حقق جيريرو أفضل نتيجة له بالبطولة خلال نسخة عام 2019 بالبرازيل، عندما ساعد بيرو للحصول على المركز الثاني.