كشف ماتياس كيك، مدرب منتخب سلوفينيا، أنه لم يكن يتوقع أن يتأهل الفريق من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" إلى الأدوار الإقصائية.

مدرب سلوفينيا: لم أتوقع التأهل من مجموعتنا

وربما لم يحقق منتخب سلوفينيا أي فوز عبر تاريخه ببطولة كأس الأمم، لكن 3 تعادلات قادت الفريق للظهور بالأدوار الإقصائية للمرة الأولى في إحدى المسابقات الكبرى.

وحجز منتخب سلوفينيا مقعده في دور الـ16، بعدما ضمن الوجود ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة القارية.

واحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث بالمجموعة الثالثة في البطولة، عقب تعادله دون أهداف مع نظيره الإنجليزي في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة، مساء أمس الثلاثاء.

وقال كيك، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "لم أتوقع مطلقًا أن نتأهل. لقد أظهرنا خلال لعبنا أننا نستحق الصعود. كنا نلعب مع أحد المرشحين للقب اليوم".

وأضاف المدرب السلوفيني "شكرا لجميع الجماهير التي كانت تدعمنا وكان هناك القليل من الحظ، الذي وقف بجوارنا أيضا".

وتابع كيك "طوال اليوم، شعرت بالإيجابية وأظهرنا ثباتا ذهنيا الليلة. أنا فخور جدا بهذا الفريق".

من جانبه، شدد لاعب خط الوسط السلوفيني آدم جنزدا تشيرين، الذي تم اختياره رجلا لمباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا، على العمل الجاد الذي بذلوه.

وكان التعادل السلبي مع إنجلترا هو الثاني الذي تتمكن خلاله سلوفينيا من تحقيق تلك النتيجة في آخر 23 مباراة عجز خلالها الفريق عن هز الشباك.

ومن المرجح أن يضرب منتخب سلوفينيا موعدا في دور الـ16 بمدينة فرانكفورت يوم الإثنين المقبل مع منتخب البرتغال، المتوج باللقب عام 2016.

وشاركت سلوفينيا في نسختي كأس العالم عامي 2002 و2010 كدولة مستقلة عن يوغوسلافيا، لكنها خرجت من مرحلة المجموعات ولم تتمكن أيضا من اجتياز الدور الأول في مشاركتها الوحيدة السابقة بأمم أوروبا عام 2000، حيث أخفقت في تحقيق أي فوز آنذاك.

وساهم وجود 24 منتخبا في النسخة الحالية لأمم أوروبا في منح الفرصة لأفضل الثوالث للصعود لدور الـ16 برصيد 3 نقاط فقط، وحافظ المنتخب السلوفيني على سجله خاليا من الهزائم في لقاءاته الثلاثة.

وتساوى منتخب سلوفينيا مع رصيد الدنمارك، صاحبة المركز الثاني، التي تعادلت دون أهداف مع صربيا، التي تذيلت الترتيب برصيد نقطتين وودعت البطولة من الدور الأول.

وانتزع منتخب الدنمارك وصافة المجموعة الثالثة بعد التساوي مع سلوفينيا في فارق الأهداف ومعدل الأهداف المسجلة وكذلك الإنذارات.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تم الاحتكام لنتائج المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث تفوق منتخب الدنمارك بحلوله تاسعا في التصنيف بينما جاءت سلوفينيا في المركز الـ15.