امتحانات الثانوية العامة للمتفوقين والمكفوفين تسير بسلاسة

أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

كانت مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الإنجليزية محور الامتحان، وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحان 1644 طالبًا.

في الوقت نفسه، أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى) بإجمالي 255 طالبًا.

تنظيم ومتابعة دقيقة



قبل بدء الامتحانات، حرص عبد الرؤوف عبد الرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

أجواء الامتحان



أُجريت الامتحانات في أجواء جيدة ومنضبطة، دون حدوث أي مشكلات تعكر صفو العملية الامتحانية.

أكدت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية في المحافظات، وتابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحانات في جميع أنحاء البلاد، لضمان سيرها بشكل سلس ومنظم.