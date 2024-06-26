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سابيتزر يفسر مستواه المذهل أمام هولندا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عاش مارسيل سابيتزر نجم خط وسط منتخب النمسا موسما مفجعا مع فريقه بوروسيا دورتموند بعد الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2-0.

سابيتزر يفسر مستواه المذهل أمام هولندا

لكنه تجاوز كل ذلك عبر قيادة بلاده للتأهل إلى ثمن نهائي (يورو 2024) بعد فوز مثير على هولندا 3-2، مساء الثلاثاء، في ختام دور المجموعات.

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ولعب سابيتزر دورا محوريا في الفوز المفاجئ للنمسا على الطواحين وتصدر المجموعة الرابعة من البطولة القارية على حساب منتخبي فرنسا وهولندا.

وقال سابيتزر في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء بعد تسجيل هدف الفوز لبلاده "عشت نجاحات وإخفاقات في الأشهر الأخيرة، لذا فإن هذه اللحظة جيدة للغاية، أنا سعيد للغاية اليوم".

وأضاف "لكني لن أركز على نفسي، أنا فخور بالفريق، لقد وضعوا كل ثقتهم بي، مما مكنني من اللعب بحرية أكبر، أشعر بالسعادة دائما حينما أتمكن من مساعدتهم من خلال أدائي".

وبشأن الهدف الذي سجله قال "لم أشاهد الهدف بعد، لكني أعتقد أنه رائع ومهم للغاية".

 

سابيتزر مارسيل سابيتزر بوروسيا دورتموند هولندا النمسا اليورو

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