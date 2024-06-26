دعاء تفريج الهم والحزن: ملاذ كثير للباحثين عن السكينة النفسية

يُعدّ دعاء تفريج الهم والحزن ركنًا هامًا في حياة الكثيرين الذين يواجهون مشاكلًا وضغوطات في حياتهم اليومية.

يلجأ الناس في تلك اللحظات إلى الدعاء والابتهال، والتضرع إلى الله عز وجل، سعيًا لتخفيف الهم والحزن والابتلاءات التي تواجههم.

أهمية الدعاء في تفريج الهم والحزن

دعاء تفريج الهم والحزن هو عبادة مشروعة ومستحبة، حيث يتضمن التضرع والتذلل أمام الله تعالى.

حثَّ الله تعالى عباده على الدعاء وأوصانا به في كتابه الكريم، حيث يقول سبحانه: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"، وهذا يعزز أهمية الدعاء كوسيلة لتحقيق الراحة والسكينة الداخلية.

أدعية تفريج الهم والحزن

1. دعاء الاستجابة العامة: "اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ من خيرِ ما سألكَ عبدكَ ونبيكَ، وأعوذ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدكَ ونبيكَ."





2. دعاء النصرة والهداية: "اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي."

3. دعاء التوحيد والاستغفار: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم؛ لا إله إلا الله ربُّ السّموات وربُّ الأرض، وربُّ العرش الكريم."

4. دعاء الاستعانة والتوك*: "اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ"

صيغ أخرى لدعاء تفريج الهم والحزن

دعاء لفرج الهم: "يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب"

دعاء الضعف والاستجابة: "يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم فرج عني ما ضاق به صدري، وعجز معه صبري"

- دعاء التضرع العظيم: “اللهم إني أسألك مغفرة تشرح بها صدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري”