كيف تجنب الإصابة بدوالي الساقين: عادات يومية تحتاج إلى تغيير

تعد دوالي الساقين، من المشكلات الشائعة التي تظهر على شكل أوردة زرقاء متضخمة تشبه خيوط العنكبوت، تسبب الألم والانزعاج عند الوقوف أو ثني الركبة.

إليكم أبرز العادات اليومية التي تزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض، وكيف يمكن تفاديها للحفاظ على صحة أوعية الدم:

1. الثبات على وضعية واحدة في الجلوس

الجلوس لفترات طويلة بوضعية ثابتة، مثل وضع الساق على الأخرى، يعيق تدفق الدم ويسبب تراكمه في الأوردة السطحية بالساقين، مما يزيد من احتمالية تكوّن الدوالي.

2. الإفراط في تناول الأملاح

تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى تلف الأوردة، مما يزيد من خطر ظهور الدوالي.

3. ارتداء السراويل الضيقة

السراويل الضيقة تقيد حركة الدم في الساقين وتعوق التدفق الطبيعي، مما يزيد من ضغط الدم في الأوردة ويؤدي إلى انتفاخها.

4. النوم على الظهر

النوم على الظهر يزيد من الضغط على الأوردة، مما يجعلها أكثر عرضة للانتفاخ، بينما يُفضل النوم على الجانب الأيمن لتحسين تدفق الدم بشكل طبيعي.

5. السمنة المفرطة

السمنة تزيد من ضغط الدم وتحمل الأوردة بشكل زائد، مما يعزز من خطر الإصابة بدوالي الساقين.

الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام يقللان من هذا الخطر.