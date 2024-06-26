بعد زيادة الاقبال على المولدات في مصر بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.. تعرف علي الأسعار

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مولد الكهرباء
مولد الكهرباء

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في البحث عن أسعار مولدات الكهرباء لعام 2024، مع استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب خطة تخفيف الأحمال لصيف 2024.

بدأت الحكومة خطة خاصة للحد من استهلاك الكهرباء نظرًا للضغوط المتزايدة على شبكة الكهرباء، وسجلت فترات انقطاع تصل إلى نحو 3 ساعات في بعض المناطق، مما أدى إلى خسائر كبيرة للأفراد والشركات والمصانع.

أسعار مولدات الكهرباء في مصر 2024

الوضع الحالي دفع الكثيرين إلى البحث عن حلول بديلة لضمان استمرارية تزويد الكهرباء وتفادي الخسائر المترتبة على انقطاعها، مما أثار تساؤلات واسعة حول أسعار مولدات الكهرباء لعام 2024.

أسعار مولدات الكهرباء حسب الماركات

مولدات الكهرباء من ماركة توتال


- مولد بقدرة 3 كيلووات بسعر نحو 18 ألف جنيه.
- مولد بقدرة 6.5 كيلووات بسعر نحو 49 ألف جنيه.
- مولد بقدرة 7.5 كيلووات بسعر نحو 45.1 ألف جنيه.
- مولد بقدرة 800 كيلووات بسعر نحو 7.7 آلاف جنيه.

أسعار مولدات الكهرباء لماركة هوندا


- مولد بخزان بنزين سعة 3.6 لتر بسعر نحو 26.1 ألف جنيه.
- مولد بوزن 25 كيلو جرامًا بسعر نحو 85 ألف جنيه.

مولدات الكهرباء من ماركة ليون


- مولد بقدرة 1 كيلووات بسعر نحو 6 آلاف جنيه.

 

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