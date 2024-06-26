"استهلاك أقل تأثير كبير".. حياة كريمة تطلق أكبر حملة لترشيد استهلاك الطاقة (فيديو)

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انقطاع الكهرباء -
انقطاع الكهرباء - صورة تعبيرية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة اليوم الأربعاء، إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة، تحت شعار “استهلاك أقل، تأثير كبير”.

وتهدف هذه الحملة، التي تعد الأكبر من نوعها في مصر، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.

كما تستهدف حملة استهلاك أقل تأثير كبير، جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والشركات والمؤسسات التعليمية والدينية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتعليمية، التي تشمل: 

- حملات إعلامية وتوعوية عن توفير الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة والتشجير.

- برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب.

- مبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء.

- مسابقات بجوائز للي يقدروا يعملوا أكبر فرق في توفير الطاقة.

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