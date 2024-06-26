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محمد مسعود رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “الفجر”

أخبار مصر
الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد مسعود

قرر الكاتب الصحفي عادل حمودة مؤسس ورئيس مجلس تحرير جريدة الفجر تعيين الكاتب الصحفي محمد مسعود في منصب رئيس التحرير التنفيذي للجريدة.

كما قرر حمودة، تعيين الكاتب الصحفي أحمد عبدالجليل في منصب نائب رئيس التحرير، والكاتبة الصحفية إيمان كمال مساعدا لرئيس التحرير.

وشملت القرارات الجديدة ترقية كل من رامي رشدي إلى منصب مدير تحرير جريدة الفجر، بعدما كان يشغل رئيس قسم التحقيقات، ومصطفى يسري مديرا للتحرير بعدما كان يشغل رئيس قسم الأخبار، وطارق جمال حافظ رئيسا لقسم الحوادث.

يشار إلى أن محمد مسعود رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، كان يشغل منصب رئيس الديسك المركزي بالجريدة لمدة 3 سنوات، قبل أن يتولى منصب مدير التحرير على مدار السبع سنوات الماضية.

جريدة الفجر محمد مسعود الصحفي محمد مسعود عادل حمودة
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