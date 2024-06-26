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مصطفى ثابت يهنئ محمد مسعود لتعيينه رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر

أخبار مصر
دكتور مصطفى ثابت
دكتور مصطفى ثابت والكاتب الصحفي محمد مسعود

يتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، بخالص التهاني للكاتب الصحفي محمد مسعود لتعيينه في منصب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وكان الكاتب الصحفي عادل حمودة مؤسس ورئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، قرر تعيين مسعود في منصب رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، والكاتب الصحفي أحمد عبدالجليل في منصب نائب رئيس التحرير، والكاتبة الصحفية إيمان كمال مساعدا لرئيس التحرير.

وشملت القرارات الجديدة ترقية كل من رامي رشدي إلى منصب مدير تحرير جريدة الفجر، بعدما كان يشغل رئيس قسم التحقيقات، ومصطفى يسري مديرا للتحرير بعدما كان يشغل رئيس قسم الأخبار، وطارق جمال حافظ رئيسا لقسم الحوادث.

يشار إلى أن محمد مسعود رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، كان يشغل منصب رئيس الديسك المركزي بالجريدة لمدة 3 سنوات، قبل أن يتولى منصب مدير التحرير على مدار السبع سنوات الماضية.

مصطفى ثابت محمد مسعود جريدة الفجر
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