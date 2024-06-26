بأول كليب لها بالذكاء الإصطناعي.. لطيفة تتجاوز المليون مشاهدة خلال 24 ساعة

حققت الفنانة التونسية لطيفة نجاحًا كبيرًا من خلال كليب "مفيش ممنوع" والذي تم تصويره على طريقة الذكاء الإصطناعي Ai، ولاقت الأغنية رواجًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع "يوتيوب".



تفاصيل كليب مفيش ممنوع

يعد كليب مفيش ممنوع هو واحد من كليبات الألبوم الجديد للفنانة لطيفة، وأغنية "مفيش ممنوع" من ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل والإخراج للمخرج وليد ناصف.



لطيفة تروج لأحدث أعمالها

وفي سياق آخر بعد نجاح كليب مفيش ممنوع روجت الفنانة لطيفة لأحدث أعمالها الغنائية وهو فيديو كليب بعنوان "يا ليالي"، حيث قامت بنشر مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وكتبت من خلال خاصية الكابشن في "إنستجرام":

"إستنوا كليب أغنية يا ليالي من ألبوم مفيش ممنوع الساعة 6 بتوقيت القاهرة على قناتي على يوتيوب واستنوا الألبوم كامل على كل المنصات الموسيقية الساعه 6 بتوقيت القاهرة.



كلمات أغنية مفيش ممنوع

وتقول كلمات الأغنية:

مفيش صح وغلط بينا

مفيش ممنوع

سوا اللي نحسه بنقوله

بصوت مسموع

مافيش حاجة بتحكمنا

وكنا ولسه من يومنا

انا وانت اللي ننهي

ونبدأ الموضوع

بنتقابل بألف طريقة نختارها

وبنجدد كلام في الحب مش معروف

بنتعدى الحدود بينا ونكسرها

فبنطمن قلوب تانيه ملاها الخوف

عشان انا وانت إحساسنا

من الدنيا دي مُستثنى

بنتمرد سوا ونُخرج عن المألوف

مافيش حاجة إسمها لاء

ولا اسمها ليه

ولا مابين الناس احنا هيبقى شكلنا إيه

عشان مين احنا نحسبها

وليه نفضل نرتبها

وفيه بينا اللي رتبنا حياتنا عليه