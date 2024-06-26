استشاري: يحدث سلس البول عند أكثر من 50% من النساء بعد الولادة

قال الدكتور أشوين ماليا، استشاري طبيب المسالك البولية والروبوتية، وجراح أورو أونكو، مستشفى سير جانجا رام، إنه تعاني أكثر من 50% من النساء من سلس البول لأنه عندما يتحرك الطفل إلى أسفل عبر المهبل ليولد، فإن قاع الحوض يتمدد ويظل ممتدًا لبعض الوقت يحدث هذا غالبًا عند الضحك أو السعال أو العطس.

وأضاف: من الشائع جدًا أن تصاب النساء بسلس البول بعد الولادة بسبب ضعف العضلات، وعادةً ما يختفي من تلقاء نفسه خلال أسابيع قليلة، ويمكن أن تساعد تمارين كيجل أما إذا استمر لفترة طويلة لدى النساء بعد الولادة ودون ولادة فهو مصدر القلق الذي يحتاج إلى علاج.

مزيج الهرمونات والعضلات الممدودة يعني أن العضلات التي تتحكم في المثانة تضعف هذا يمكن أن يؤدي إلى تسرب عرضي للبول.

وسلس البول (UI) هو فقدان السيطرة على المثانة بشكل لا إرادي، مما يؤدي إلى تسرب البول بشكل عرضي.

إنها حالة شائعة يمكن أن تتراوح من التسريبات الطفيفة العرضية إلى المشكلات الأكثر تكرارًا وخطورة.

يمكن أن تؤثر هذه الحالة على الأفراد من جميع الأعمار ولكنها أكثر انتشارًا بين كبار السن، وخاصة النساء.

ووفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المبلغ عنها. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى تزايد عدد كبار السن، وتغيير نمط الحياة، وتحسين الوعي بهذه الحالة.

يؤثر سلس البول على الرجال والنساء على حد سواء، ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة به وتشير الدراسات إلى أن 30-40% من النساء يعانين من سلس البول في مرحلة ما من حياتهن، بينما يعاني منه 5-15% فقط من الرجال.

وترتفع فرص الإصابة بهذه الحالة مع تقدم الأشخاص في السن على سبيل المثال، يعاني نحو 20% من النساء في الفئة العمرية 20-40 عامًا من سلس البول، ولكن أكثر من 50% من النساء في الفئة العمرية 80 عامًا فما فوق يعانين من ذلك.

وبالنسبة للرجال، يعاني نحو 5% من الرجال الأصغر سنًا من هذا المرض، ويرتفع هذا العدد إلى نحو 30% عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

الأسباب وعوامل الخطر

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في سلس البول، بما في ذلك:

الشيخوخة - ضعف العضلات وانخفاض قدرة المثانة.

الحمل والولادة - الضغط على المثانة وعضلات قاع الحوض.

انقطاع الطمث - انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يؤثر على السيطرة على المثانة.

مشاكل البروستاتا – تضخم البروستاتا أو جراحة البروستاتا لدى الرجال.

السمنة: الوزن الزائد يزيد الضغط على المثانة.

الأمراض المزمنة: يمكن لمرض السكري والاضطرابات العصبية أن تتداخل مع وظيفة المثانة.