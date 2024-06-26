ما لا تعرفه عن أنواع سلس البول وكيف يؤثر على الاعضاء

نستعرض لكم عبر الفجر الإلكتروني أنواع سلس البول، حيث إن هناك عدة أنواع من سلس البول، كل منها يظهر بشكل مختلف:

سلس البول الإجهادي: تسرب البول أثناء الأنشطة البدنية مثل السعال أو العطس أو رفع الأشياء الثقيلة.

سلس البول الإلحاحي: رغبة شديدة ومفاجئة في التبول يتبعها تسرب لا إرادي.

سلس البول الفيضي: عدم إفراغ المثانة بشكل كامل، مما يؤدي إلى تقاطر البول بشكل متكرر أو مستمر.

سلس البول الوظيفي: تمنع الإعاقات الجسدية أو العقلية من الوصول إلى المرحاض في الوقت المناسب.

كيف يؤثر ذلك على أعضائك

لا يؤثر سلس البول على المثانة فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل الطفح الجلدي والالتهابات بسبب الرطوبة المستمرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التهابات المسالك البولية (UTIs)، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى تلف الكلى.

يمكن أن تكون الخسائر العاطفية كبيرة أيضًا، مما يؤدي إلى القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية قد يبدأ العديد من الأشخاص في تجنب الأنشطة الاجتماعية أو المواقف التي يخشون فيها الإحراج، مما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وانخفاض نوعية الحياة.