سلس البول هو حالة شائعة تصيب الكثير من الأشخاص، وخاصة النساء ورغم أن الأمر قد يكون مؤلمًا، إلا أنه يمكن التحكم فيه باستخدام النهج الصحيح.

إن فهم الأسباب والسعي للتشخيص في الوقت المناسب وإجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يحسن نوعية الحياة بشكل كبير.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من سلس البول، فتذكر أن المساعدة متاحة، وليس عليك مواجهتها بمفردك.

وعن كيفية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من سلس البول، تتضمن الوقاية من سلس البول اتباع نمط حياة صحي، كما يلي:-

• الحفاظ على وزن صحي لأنه يقلل الضغط على المثانة.

• حافظي على نشاطك من خلال ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة التي تعمل على تقوية عضلات قاع الحوض.

• الحد من الكافيين والكحول لأنها يمكن أن تهيج المثانة.

• الإقلاع عن التدخين لأن التدخين يمكن أن يؤدي إلى السعال، مما يؤدي إلى تفاقم سلس البول الإجهادي.

• تدريب المثانة لأنه يمكن أن يساعد في تأخير التبول وتنظيم مواعيد زيارات الحمام.

التشخيص والعلاج

إذا كنت تشك في إصابتك بسلس البول، فمن المهم أن تذهب لرؤية الطبيب يتضمن التشخيص عادةً ما يلي:

• التحقق من التاريخ الطبي وإجراء الفحص البدني لتحديد الأسباب الكامنة.

• قم بإجراء اختبارات البول للتحقق من وجود التهابات أو مشاكل أخرى.

• احتفظ بمذكرة يومية للمثانة لتسجيل أنماط تناول السوائل والتبول.

• إجراء اختبارات متخصصة مثل اختبارات ديناميكية البول لتقييم وظيفة المثانة.

تختلف خيارات العلاج بناءً على نوع سلس البول وشدته وقد تشمل:

تمارين قاع الحوض: لتقوية العضلات المحيطة بالمثانة.

الأدوية: لتقليل الأعراض أو معالجة الحالات الأساسية.

الأجهزة الطبية: فطائر أو مداخل مجرى البول للنساء.

الجراحة: في الحالات الشديدة، لتوفير الراحة على المدى الطويل.

التقنيات السلوكية: تدريب المثانة وزيارات الحمام المجدولة.