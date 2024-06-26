استشاري يوضح تأثير تقلبات الوزن على نتائج جراحة تصغير الثدي

قال الدكتور أنمول تشوغ، استشاري تجميل ومدير مستشفى سي كيه بيرلا، عيادات إمبيريو، جورجاون إنه لا تساعد جراحة تصغير الثدي على تحسين المظهر الجسدي للثديين فحسب، بل لها أيضًا تأثير كبير على الصحة العامة والثقة بالنفس لمرضانا.

ومع ذلك، هناك عامل مهم يجب علينا معالجته اليوم، وهو تأثير تقلبات الوزن على نتائج تصغير الثدي من الحقائق المعروفة أن وزننا يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل وحجم الجسم.

ولكن ما لا يدركه الكثير من الناس هو أن تقلبات الوزن يمكن أن تؤثر أيضًا على نتائج جراحة تصغير الثدي.

كيف تتم جراحة تصغير الثدي؟

تتضمن هذه الجراحة إزالة الدهون الزائدة والأنسجة الغدية والجلد من الثديين للحصول على حجم أكثر تناسبًا وجماليًا.

نتائج هذه الجراحة رائعة، حيث يشعر المرضى بالراحة من الانزعاج الجسدي، وتحسين الوضع، وتعزيز احترام الذات.

ومع ذلك، إذا عانت المريضة من زيادة أو خسارة كبيرة في الوزن بعد خضوعها لجراحة تصغير الثدي، فقد يؤثر ذلك على نتائج الإجراء.

يمكن أن تؤدي الزيادة المفرطة في الوزن إلى زيادة حجم الثديين مرة أخرى، مما يؤدي إلى فقدان التناسب والشكل من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن الشديد إلى ترهل الثديين وفقدان تماسكهما.

لضمان النجاح على المدى الطويل والنتائج المثلى لجراحة تصغير الثدي، من الضروري أن يحافظ المرضى على وزن صحي ومستقر.

من المفهوم أن تقلبات الوزن قد يكون من الصعب السيطرة عليها، ولكن إجراء تغييرات صغيرة في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن ودمج التمارين الرياضية في الروتين اليومي يمكن أن يقطع شوطا طويلا في الحفاظ على وزن صحي.

من الضروري أن تكون لديك توقعات واقعية وأن تفهم أن هذا الإجراء ليس بديلًا عن نمط حياة صحي.

وبالنسبة لأولئك الذين خضعوا بالفعل للعملية الجراحية، فإننا نشجعهم على اتخاذ خيارات صحية والحفاظ على وزن متوازن للحفاظ على النتائج الجميلة التي تحققت من خلال الجراحة.

في الختام، فهو إجراء يغير الحياة ويمكن أن يحسن بشكل كبير الصحة الجسدية والعاطفية لمرضانا.

ولكن من المهم أيضًا أن نتذكر أن نجاح هذا الإجراء هو جهد مشترك بين الجراح والمريض.