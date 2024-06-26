ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال؟

اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط (ADHD) هو حالة نمو عصبي معقدة تؤثر على ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) هو حالة نمو عصبي تتميز بأنماط مستمرة من عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

السبب الدقيق غير مفهوم تمامًا ولكن يُعتقد أنه يشمل عوامل وراثية وبيئية وعصبية.

يعد التشخيص والتدخل المبكر أمرًا ضروريًا لإدارة الأعراض وتحسين نوعية الحياة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

أعراض الاندفاع وفرط النشاط وعدم الانتباه هي التي تحدد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويتمتع كل طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بتجربة مختلفة لأن هذه الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير من حيث شدتها ومظهرها.

على الرغم من أن الأعراض قد تستمر حتى مرحلة المراهقة والعمر، إلا أنه يتم تشخيص المرض عادة في مرحلة الطفولة.

تأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

قد يعاني الأطفال الذين يعانون من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من مجموعة من الصعوبات النفسية والاجتماعية.

قد يؤدي عدم قدرتهم على إكمال الأشياء التي يكملها أقرانهم بسهولة إلى شعورهم بالقلق والإحباط وانخفاض القيمة الذاتية.

يمكن أن تتفاقم هذه المشاعر بسبب الصعوبات الأكاديمية، مما قد يؤدي إلى صورة ذاتية سلبية وشعور بالفشل.

ترتبط أيضًا الأمراض المرضية مثل اضطرابات القلق والاكتئاب واضطراب المعارضة المتحدي (ODD) بفرصة أكبر للتطور لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

قد تجعل هذه الصعوبات الإضافية إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر صعوبة وتستلزم استخدام تقنيات التدخل الشامل.

ويعد دعم الوالدين ومقدمي الرعاية الآخرين أمرًا بالغ الأهمية للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يمكنهم الحصول على معلومات ثاقبة ودعم عاطفي من خلال معرفة المزيد عن المرض والبحث عن الموارد ومجموعات الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين تحسين شعور أطفالهم بالأمان وتقدير الذات من خلال تشجيع الحوار وإقامة علاقة إيجابية معهم.

تحتاج المدارس إلى المشاركة بنشاط في هذه العملية أيضًا. يمكن للمعلمين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الاستفادة من التطوير المهني الذي يمنحهم الأدوات التي يحتاجونها لمساعدة الأطفال المتأثرين.

من الضروري اتباع نهج شامل ومتعاطف لفهم ومساعدة الشباب المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ومن خلال تحديد الصعوبات الخاصة التي يواجهها هؤلاء الأطفال وتطبيق التقنيات المتخصصة، يمكننا دعم تطورهم الأكاديمي والعاطفي.