كيفية دعم الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تعتبر الإستراتيجية متعددة الأوجه التي تتضمن الاستراتيجيات السلوكية، والتعديلات البيئية، والمساعدة التعليمية، مهمة للوقاية وفي بعض الحالات، الأدوية ضرورية لتوفير الدعم الفعال للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بالإضافة إلى علاج الأمراض المرضية المصاحبة، يمكن أن تساعد العلاجات مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) في تعليم آليات التكيف قد يكون من الممكن تعزيز شبكات الدعم وديناميكيات الأسرة من خلال العلاج الأسري.

1. يمكن للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الاستفادة من تنمية العادات الإيجابية عندما يتم تعزيز السلوكيات المرغوبة بالثناء أو المكافآت ولتعزيز العلاقة بين السلوك والنتيجة، من الضروري الحصول على ردود فعل فورية ومنتظمة.

2. بالنسبة للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يمكن أن تكون البنية والقدرة على التنبؤ مفيدة عند تأسيسها من خلال إجراءات روتينية واضحة ومنتظمة يمكن تسهيل إكمال المهام من خلال تعليمات خطوة بخطوة وجداول زمنية مرئية.

3. قد يجد الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة كبيرة في إكمال المشاريع الكبيرة يمكنك زيادة التركيز والإنتاجية عن طريق تقسيم الأمور إلى خطوات أصغر وأكثر قابلية للإدارة والتوقف بشكل متكرر.

4. يمكن أن يقدم برنامج التعليم الفردي (IEP) أماكن إقامة ودعمًا مصممًا خصيصًا للأطفال الذين يواجهون مشكلات أكاديمية كبيرة.

5. يعد التواصل المنتظم بين أولياء الأمور والمعلمين ومرشدي المدرسة أمرًا ضروريًا لرصد التقدم وإجراء التعديلات اللازمة لاستراتيجيات الدعم.

6. إنشاء إجراءات روتينية واضحة ومتسقة يمكن أن يوفر البنية والقدرة على التنبؤ، وهو أمر مفيد للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن تساعد الجداول الزمنية المرئية والتعليمات خطوة بخطوة في إكمال المهمة.

7. قد يجد بعض الأطفال أن تناول الأدوية، سواء كانت منشطة أو غير منشطة، يساعد في تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومع ذلك، يجب دائمًا النظر إلى الدواء باعتباره أحد مكونات استراتيجية العلاج الشاملة التي تتضمن أيضًا علاجات تعليمية وسلوكية.