استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في محلات الصاغة، حيث شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بلغ نحو 120 جنيهًا للجرام وفقًا لأحدث تحديث صادر عن شعبة الذهب، مما جعل سعر الذهب عيار 21 في مصر يرتفع بمقدار 25 جنيهًا خلال الساعات الحالية.

حافظ سعر الجنيه الذهب على ارتفاعه الأخير المسجل في الصاغة والمحلات، وسجل الآن 25،320 جنيهًا، حسب شعبة الذهب.

سعر الذهب العالمي اليوم

استقر سعر الذهب العالمي اليوم الخميس، حيث سجل الذهب 2321 دولارًا للأوقية في بورصة الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر بعد الارتفاع الأخير في الأعيرة المختلفة، وجاءت الأسعار كالتالي: