أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024

تزايدت معدلات بحث المواطنين حول أسعار السلع الأساسية في الأسواق لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت.

وفيما يلي أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس 27 يونيو 2024، حسب آخر تحديث من بوابة مجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية

- سعر الأرز المعبأ:

- 33.6 جنيهًا للكيلو

- سعر الفول المعبأ:

- 50.78 جنيهًا للكيلو

- سعر الدقيق المعبأ:

- 24.43 جنيهًا للكيلو

- سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة):

- 80.75 جنيهًا للتر

- سعر السكر المعبأ:

- 36.76 جنيهًا للكيلو

- سعر المكرونة المعبأة:

- 31.12 جنيهًا للكيلو

- سعر العدس المعبأ (صحيح):

- 57.82 جنيهًا للكيلو

- سعر البيض البلدي:

- 5.94 جنيهًا للبيضة

تُظهر هذه الأسعار التحديث الأخير لأسعار السلع الأساسية في السوق المصرية، مما يساعد المواطنين على التخطيط لاحتياجاتهم الغذائية بشكل أفضل.