"كوبا أمريكا".. فنزويلا تهزم المكسيك وتتأهل إلى دور الثمانية





وضع منتخب فنزويلا لكرة القدم حدًا لسوء الحظ الذي لازمه في مواجهاته مع منتخب المكسيك، التي استمرت لمدة 42 عامًا تقريبا، بعدما انتصر عليه في بطولة كوبا أمريكا.

تغلب المنتخب الفنزويلي 1-0 على نظيره المكسيكي، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وصعد منتخب فنزويلا لدور الثمانية رسميًا في البطولة العريقة، التي انطلقت نسختها الأولى 1916، ليبلغ الأدوار الإقصائية في كوبا أمريكا للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ 5 أعوام، بعدما غاب عنها في النسخة الماضية.



ورفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الإكوادور والمكسيك، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين تذيل منتخب جامايكا الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسميًا مبكرًا.

ويعد هذا هو الفوز الثالث للمنتخب الفنزويلي في تاريخ لقاءاته مع المكسيك بمختلف المسابقات، والأول منذ فوزه 1-0 على منافسه في أغسطس (آب) 1982 ببطولة دورة ألعاب أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي.

وفي المقابل، سبق للمنتخب المكسيكي، المنتمي لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) 14 فوزًا خلال 21 مواجهة جرت بين المنتخبين، بينما فرض التعادل نفسه على 4 لقاءات