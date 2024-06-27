استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو 2024، بعد انخفاضه أمس.
وفيما يلي أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة في مختلف البنوك:
سعر الدولار في بنك قناة السويس
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند:
- 47.98 جنيه للشراء
- 48.08 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند:
- 47.99 جنيه للشراء
- 48.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند:
- 47.98 جنيه للشراء
- 48.08 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند:
- 47.98 جنيه للشراء
- 48.08 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند:
- 47.98 جنيه للشراء
- 48.08 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند:
- 47.89 جنيه للشراء
- 48.08 جنيه للبيع