الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مقراتها الإعلامية واستوديوهاتها، انطلاقًا من دورها الوطني في المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الشركة بدعم الدولة المصرية ضد كل التحديات.

بدء تنفيذ خطة الترشيد



كشفت الشركة عن بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مقراتها، بما في ذلك الاستوديوهات والمكاتب الإدارية.

وتهدف هذه الخطة إلى تخفيف الأعباء على الدولة المصرية، ولو بقدر بسيط.

الالتزام بمعايير الاستدامة



أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التزامها منذ سنوات بترشيد استهلاك الكهرباء واتباع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في التشغيل والإنتاج.

وتعمل الشركة على الحفاظ على الموارد الوطنية المستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها، مما يعزز من دورها في الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.