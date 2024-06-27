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عاجل:- "ترشيد إنارة الطرق".. تدابير وزارة النقل لتقليل أستهلاك الكهرباء

أخبار مصر
الطريق الدائري
الطريق الدائري

أعلنت وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، عن تخفيض إنارة الطرق المصرية بما في ذلك الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، باستثناء مناطق الكباري ومداخل المدن، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

الخطوات المتخذة

وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للطرق والكباري، يتم الآن الاعتماد على إضاءة المركبات لتحديد حارات المرور، باستخدام العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية المضيئة والتخطيط السطحي. 

تم تنفيذ هذه الخطوة للتعامل مع شكاوي عدم وجود إنارة كافية في بعض مناطق الطريق الدائري، التي أدت إلى وقوع بعض الحوادث.

الصيانة الروتينية

كما أكدت الهيئة على استمرار أعمال الصيانة الروتينية، والتأكد من تأمين وسلامة كافة الطرق بشكل دوري ومستمر. 

تشمل هذه الأعمال تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي، بهدف الحد من حوادث الطرق والمساهمة في الحفاظ على أرواح المواطنين.

 

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