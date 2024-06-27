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تفاصيل تصحيح امتحان الثانوية العامة 2024 في مصر

طلاب وجامعات
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لعام 2024، الذي أداه الطلاب يوم السبت الماضي، الموافق 22 يونيو، وفقًا للجداول المعتمدة من وزير التعليم. 

وأكد المصدر أن عمليات التصحيح تجري بشكل منتظم وأن الكنترولات تعمل على تصحيح أوراق الإجابة بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الدرجات تظل مطمئنة.

اللا تعديل في نموذج إجابة اللغة العربية

وأوضح المصدر أن لجنة المراجعة المسؤولة عن مراجعة نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لعام 2024 قررت عدم تعديل نموذج الإجابة، مؤكدًا استقرار الأسئلة وتوازنها وعدم تعقيدها، مما يعكس مستوى الطلاب بشكل دقيق.

امتحانات الفيزياء والتاريخ ومقاييس المفاهيم واللغة الأجنبية

كما نوه المصدر إلى أن الطلاب من الشعب العلمية سيؤدون امتحان مادة الفيزياء يوم السبت المقبل، بينما سيؤدون طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ. 

وفي نفس اليوم، سيؤدون طلاب المدارس المتفوقة في العلوم والتكنولوجيا امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء). 

بينما سيؤدون طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

 

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