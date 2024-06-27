استقرار أسعار الفضة دون 29 دولارًا للأوقية: تحت ضغوط الدولار القوي وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي

استقرت أسعار الفضة دون مستوى 29 دولارًا للأوقية، مقتربة من أدنى مستوياتها خلال 6 أسابيع، وسط ضغوط مستمرة من الدولار القوي وعوائد سندات الخزانة، خلال الأسبوع الأخير.

تلك الضغوط جاءت بعد تصريحات متشددة من مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تصريحات البنك المركزي الأمريكي

اشارت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة من الزمن، مما يستدعي عدم بدء خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وفقًا لما أوردته مزود البيانات الاقتصادية "Trading Economics".

نهج الفيدرالي وآثاره على الفضة

يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، حيث يؤكد متابعته للتوقعات بشأن التضخم قبل اتخاذ أي خطوات نقدية.

تأثيرات الأحداث القادمة

المستثمرون ينتظرون الآن نتائج بيانات التضخم في النفقات الشخصية الأمريكية، والتي من المتوقع أن تكون قوية، مما قد يفاقم الضغوط على أسعار الفضة.

تأثيرات الطلب الصيني والاستخدام الصناعي

في الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تأثيرات الطلب الصيني على الفضة، خاصة في ظل تأثيرات الطاقة الزائدة على صناعة الألواح الشمسية التي قد تؤثر سلبًا على الطلب الصناعي على المعدن.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفضة

منذ بداية عام 2024، ارتفع سعر الفضة بنحو 5 دولارات للأوقية أو ما يعادل 21.04%، وفقًا لعقود الفرق (CFD)، التي تتبع السوق القياسي للسلعة هذه.

ومن المتوقع أن يتداول الفضة نحو 31.07 دولارًا للأوقية بنهاية الربع الحالي، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 33.15 دولارًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمي وتحليلات مزود البيانات "Trading Economics".