وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك في احتفالية جمعية اتصال بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها

ويشهد توزيع جوائز مسابقة الدكتور طارق كامل فى مجال ريادة الاعمال والإبداع



أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق تحولا نوعيا من كونه قطاع خدمى لتقديم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمى انتاجى، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات؛ وهو الأمر الذى يعد مسئولية كبيرة تقع على عاتق كافة العاملين بالقطاع؛ مشيرا إلى أن القطاع يعد هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو تجاوز نسبة 16%.



جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في احتفالية جمعية اتصال - احدى منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها.



وخلال الاحتفال شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توزيع جوائز الفائزين فى مسابقة الراحل الدكتور/ طارق كامل فى مجال ريادة الاعمال والإبداع فى دورتها لهذا العام 2023\2024 والتي تتمحور حول أفضل فكرة تكنولوجية أو شركة ناشئة تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بالمعهد القومى للأورام، رئيس جامعة القاهرة السابق وشقيق الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.



حضر الاحتفالية كل من: الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والسادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين المهندس هانى محمود، والمهندس عاطف حلمى، والمهندس خالد نجم، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ريم بهجت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال، وأعضاء جمعية اتصال.



وفى كلمته؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى خطاب السيد رئيس الجمهورية فى مستهل الفترة الرئاسية الجديدة التى أوضح خلالها الخطوات الرئيسية لاستراتيجية الدولة المصرية فى الفترة المقبلة حيث انضم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأول مرة إلى قطاعات الدولة الإنتاجية الرئيسية وهى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.



واستعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الرقمية والمنظومات الرقمية بهدف تيسير تلقى المواطنين للخدمات الحكومية بشكل رقمى؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية التى توفر حتى الآن نحو 170 خدمة حكومية رقمية وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من 8 مليون مواطن، كما تم إطلاق منصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية والتى يتم من خلالها إجراء كافة مراحل التقاضى عن بُعد، وكذلك تم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات ويجرى حاليا نشره فى باقى المحافظات وفقا للخطة المحددة من قبل وزارة الصحة والمالية، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف القطاعات مثل: الامتحانات الرقمية، والرقم القومى الموحد للعقارات.



كما لفت الدكتور عمرو طلعت إلى نمو صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 26% فيما نمت صادرات القطاع فى مجال التعهيد بنسبة 54% خلال عام واحد، مؤكدا أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وقعت خلال عام ونصف اتفاقيات مع أكثر من 70 شركة من مختلف الجهات حول العالم للتوسع فى مراكز التعهيد لتوفر من خلالها أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين، مضيفا أن كفاءة الكوادر الشبابية المصرية تمثل عنصرًا جذبًا مهمًا للشركات العالمية للاستثمار في مصر لتصبح مقصدا مهما لها فى إقامة مراكز تعهيد لتصدير الخدمات الرقمية من مصر لمختلف دول العالم.

وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير خدمات الاتصالات، حيث تم مضاعفة سرعة الانترنت الثابت 13 ضعف لترتفع من 5.6 ميجابت/ ثانية إلى 75.4 ميجابت/ ثانية لتصبح مصر هي الدولة الأولى إفريقيا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت على مدار 3 أعوام متتالية؛ مضيفا أنه تم مضاعفة أعداد أبراج المحمول 5 أضعاف خلال الأعوام العشر الماضية؛ كذلك ارتفع عدد المواطنين المتصلين بالإنترنت خلال 20 عاما من 11% إلى 70%؛ مشيرا إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) في عام 2022 وهو يمثل أعلى فئة، وذلك فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، حيث كانت بالتصنيف (B) فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018 كما تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى.

