أحمد علي سليمان يدعو من إندونيسيا لإنشاء معهد عالمي لتكوين المجتهدين بإشراف الأزهر

دعا الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومدير اعتماد التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الوزراء المصري، من إندونيسيا إلى إنشاء معهد عالمي لتكوين المجتهدين، وفتح فروع له في الدول الإسلامية بإشراف الأزهر الشريف.

جاء ذلك في محاضرة العالم الأزهري المصري الدكتور أحمد علي سليمان، التي ألقاها صباح أمس بجامعة رادين إنتان لامبونج بإندونيسيا وحملت عنوان (نحو اجتهاد عصري لتجديد مستدام)، وشارك فيها عدد من السادة العلماء والعمداء والوكلاء والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الشريعة في الجامعة.

‏واستقبل العالم الأزهري المصري الدكتور أحمد على سليمان بحفاوة إندونيسية كبيرة في مؤتمر الشريعة الدولي الثاني بجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية.

‏وأكد الدكتور أحمد علي سليمان أن مصر وإندونيسيا يمتلكان رصيدًا تاريخيًّا فريدًا في التسامح والسلام والإبداع في خدمة الإسلام والأوطان ويجب الاستفادة من خبرتهما في شتى أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تتفرد بمقومات العالمية والخاتِمية والصلاحية لكل زمان ومكان وحال.

وشدد على أنه يجب على المجتهدين حسن فهم النص، وحسن فهم الواقع، وحسن تنزيل النص على الواقع، وذلك يتطلب تكوينًا خاصًا وعلومًا حديثة متنوعة للمجتهدين، مؤكدًا أن الاجتهاد العصري المنضبط بالمعايير العلمية يسهم في سريان نهر التجديد.

وقال إن “التراث الإسلامي عظيم وهو شرف الأمة ومصدر عزها ويجب الحفاظ عليه والاستفادة منه وغربلة ما يحتاج”، لافتًا إلى أن باب الاجتهاد مفتوح وسيظل مفتوحا فالله لم يختص قوما معينا ولا زمانا معينا للاجتهاد والتجديد ولكن الباب مفتوح للعلماء والمخصصين.

وطالب الدكتور أحمد علي سليمان، بتطوير التعليم في الدول الإسلامية بحيث يُكوّن لدى المتعلم التفكير الناقد ويساعده على عمليات الفرز والانتقاء والغربلة وحتى لا تنطلي عليه حيل المتشددين والمطرفين.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف أسهم عبر تاريخه المديد في التفاعل الحضاري ونشر التعددية والاعتدال والسلام بين الأمم والشعوب الإسلامية سيظل بإذن الله.

تجدر الإشارة أن

برنامج زيارة الداعية والمفكر الإسلامي الدكتور/ أحمد علي سليمان خلال الفترة من 25 يونيو، حتى4 يوليو 2024م حافل بالفعاليات حيث يتضمن:

أولا: فعاليات في مدينة لامبونج - جزيرة سومطرة

الثلاثاء، 25 يونيو:

الوصول إلى مدينة لامبونج- والإقامة في فندق RADISSON

الأربعاء، 26 يونيو:

- زيارة جامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية

- ⁠11.30-9.30 إلقاء محاضرة عامة في كلية الشريعة جامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية، بعنوان: (نحو اجتهاد عصري لتجدبد مستدام)، حضرها لفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة، والباحثين والطلاب.

- ⁠جولة مسائية لزيارة معالم مدينة لامبونج

الخميس، 27 يونيو:

- ⁠11.30-9.30 إلقاء محاضرة عامة في كلية الآداب جامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية، بعنوان: (أهمية اللغة العربية في حياة المسلمين، ومكانة الخط العربية أحد أهم فنون الحضارة الإسلامية)، بحضور عدد من عمداء كليات الجامعة، والباحثين والطلاب.

- ⁠افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للشريعة الإسلامية بجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية

- ⁠إلقاء البحث المقدم للمؤتمر بعنوان: (الأسرة المسلمة واقعها ومشكلاتها في عصر الذكاء الاصطناعي وسبل التغلب عليها).

- ⁠حضور جلسات المؤتمر

الجمعة، 28 يونيو:

- حضور الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للشريعة الإسلامية.

- ⁠صلاة الجمعة

ثانيا: فعاليات في مدينة جاكرتا وجاوة الشرقية وعدد من المدن الإندونيسية

السبت، ٢٩ يونيو:

- ١٣.٥٥: الوصول إلى مطار جاكرتا قادما من مدينة لامبونج

- الاستراحة

- جولة مدينة جاكرتا

- المبيت بجاكرتا

الأحد، ٣٠ يونيو:

- ٠٩.٥٠: السفر إلى مدينة فكالونجان بالقطار

- المبيت بمدينة فكالونجان.

الاثنين، ١ يوليو:

- إلقاء محاضرة عامة بالجامعة الإسلامية الحكومية عبد الرحمن وحيد.

- إلقاء محاضرة عامة بمعهد تزكى

- السفر إلى مدينة سولو بالسيارة

- المبيت بسولو

الثلاثاء، ٢ يولو:

- إلقاء محاضرة عامة بمعهد تفسير القرآن

- السفر إلى جامعة دار السلام كونتور بالسيارة

- المبيت بكونتور

الأربعاء، ٣ يوليو:

- ٠٨.٣٠٠: زيارة رؤساء معاهد وجامعة دار السلام كونتور الإسلامية للتربية الإسلامية الحديثة

- ٠٩.٠٠: التوجه إلى قبرى العالِمين الجليلين الراحلين: الشيخ/ عبد الله شكري زركشي، والدكتور/ دحية مسقان؛ وقراءة الفاتحة ترحمًا عليهما جزاء ما قدما للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة، والدعاء لهما.

- ١٠.٠٠-١٢.٠٠: إلقاء محاضرة عامة بجامعة دار السلام كونتور.

- ١٢.٣٠-١٥.٠٠: السفر إلى مطار سولو بالسيارة

- ١٦.٠٠: السفر إلى جاكرتا بالطيارة

- المبيت بجاكرتا.

الخميس، ٤ يوليو:

- ٠٥.٣٠: التحرك إلى مطار جاكرتا الدولي

- ٠٩.١٠: العودة إلى القاهرة