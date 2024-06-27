زيادة أسعار البنزين في مصر: تفاصيل وأسباب التغييرات الأخيرة

تزايدت اهتمامات المواطنين بزيادة أسعار البنزين في مصر، حيث سجلت الأسعار اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 أعلى مستوياتها منذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة تسعير المواد البترولية في مارس الماضي.

تفاصيل الزيادة



وفقًا لإعلان لجنة التسعير التلقائي، تم رفع أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد لكل لتر، بعدما رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، مركزًا فقط على زيادة البنزين وتوجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة على الوقود بنسبة 50%.

الأثر المالي



أظهرت البيانات أن واردات المنتجات البترولية شكلت نسبة كبيرة من فاتورة الاستيراد في بداية العام الحالي، مما يشير إلى تحديات اقتصادية في استقرار أسعار البنزين والسولار في السوق المصرية.

أسعار البنزين اليوم



- سعر بنزين 95: 13.50 جنيه للتر.

- سعر بنزين 92: 12.50 جنيه للتر.

- سعر بنزين 80: 11 جنيها للتر.

- سعر السولار: 10 جنيهات للتر.

العوامل المؤثرة



ترتبط أسعار البنزين بارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، حيث يتم استيراد جزء من الاحتياجات النفطية بالدولار الأمريكي، مما يجعل السعر المحلي للبنزين متأثرًا بالتقلبات العالمية وقيمة الجنيه المصري.