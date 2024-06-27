الأعلى للجامعات يُجدد الدعم للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر

عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، إضافة إلى أعضاء المجلس.

انعقد الاجتماع في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأنجازات البارزة في تصنيف الجامعات الدولي

تمنى المجلس للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بالتقدم والازدهار.

وثمَّن الوزير أيمن عاشور الإنجازات المتميزة في مجال تصنيف الجامعات على المستوى الدولي، حيث تم إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، بزيادة 18 جامعة عن العام الماضي.

كما أضاف أن 15 جامعة مصرية تمت إدراجها في تصنيف QS العالمي لعام 2025، والذي يضم 1500 جامعة عالمية.

كما تقدمت الدوريات العلمية المصرية في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية لعام 2024، واحتلت مصر المركز الأول عربيًا في عدد الدوريات المدرجة.

التعليم والاستفادة من الإجازة الصيفية

أشاد الوزير عاشور بسير امتحانات نهاية العام الدراسي وتماشيها مع الجداول الزمنية المحددة، معبرًا عن تقديره لجهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعات.

ودعا إلى استمرارية دعم البحث العلمي وزيادة النشر العلمي في المجلات العالمية لدعم تصنيف الجامعات المصرية العالمي.

الأنشطة الثقافية والرياضية خلال الإجازة الصيفية

أكد عاشور أهمية تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية خلال إجازة نهاية العام الدراسي لاستغلال طاقات الشباب وتنمية الانتماء للمجتمع.

كما دعا إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة في المعامل والمنشآت الجامعية.

تعزيز التعاون الدولي والتطوير المستمر

استمع المجلس إلى تقرير حول زيارة الوزير لروسيا الاتحادية ولقاءاته مع نظرائه الروس والإماراتيين، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الطاقة والبيئة والتكنولوجيا الزراعية.

كما ناقش الاجتماع التقارير حول تطوير مرحلة الثانوية العامة والمشاركة في فعاليات علمية وتكنولوجية دولية.

قرارات المجلس للعام الدراسي 2024/2025

وافق المجلس على قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على شهادات مختلفة للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية.

كما وافق على إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية، وأضاف برامج وأقسام جديدة في عدد من الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل.

تعزيز الشراكات والتعاونات

وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بهدف دعم مشاركة الشباب في العمل العام وتعزيز التنمية المستدامة.

خطوات نحو تعليم عالي متميز وبحث علمي مبتكر

هذا وتعددت القرارات والتوجيهات التي أصدرها المجلس خلال اجتماعه الدوري، مؤكدًا على استمرارية التطوير والتحسين المستمر في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.