الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة تنظم معرضا حول "التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة"

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ Egypt” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN Habitat” فعالية هامة في القاهرة بعنوان "مدن شاملة ومرنة: نحو تحول حضري عادل في مصر"، وذلك كجزء من "الحملة الحضرية في مصر"، وذلك تحت شعار "معًا من أجل التقدم وجودة الحياة".

هدفت الفعالية إلى مناقشة كيفية جعل المدن صالحة للعيش لجميع السكان، وتسليط الضوء على دور الشمولية والاستدامة في التنمية الحضرية، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات والجهات الفاعلة المدنية والسكان في مشاريع التنمية الحضرية.

وشارك في الفعالية ماريو زاندر فون توركلوس، مدير إدارة الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، كضيف شرف، حيث أكد التزام الحكومة الألمانية بتحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضرية في مصر من خلال التعاون القوي مع الحكومة المصرية في مختلف المشاريع التنموية.

خلال الفعالية، تم عرض عدد من المشاريع المشتركة الناجحة بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووفد الاتحاد الأوروبي والشركاء المصريين من وزارات التضامن الاجتماعي والإسكان والبيئة، مثل "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية"، و"البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة"، و"تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية"، كنماذج لأفضل الممارسات في هذا المجال.

وشدد زاندر على أهمية الحوار والتعاون والمشاركة في إيجاد حلول مستدامة، مؤكدًا أن التنمية الحضرية تعتبر محورا رئيسيا للتعاون التنموي الألماني، وخاصة ضمن استراتيجية "BMZ 2030" التي تضع احتياجات السكان المحليين في مقدمة الأولويات.