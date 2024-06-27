توك شو سبورت| أحمد عبد الحليم: من الصعب التفريط في زيزو وأميرهشام: مفاوضات الخلود لم تفشل مع تاو.. وشبانة يتعرض لوعكة صحية على الهواء

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الخميس 27- 6- 2024.

إصابة الإعلامي محمد شبانة بوعكة صحية على الهواء

أصيب محمد شبانة عكه صحية خلال تقديمه لبرنامجه (بوكس تو بوكس) على قناة etc مساء الأربعاء حيث أكدت مصادر من العاملين بالبرنامج أن الإعلامي محمد شبانة قد شعر بآلام مبرحة بالجانب الايمن من بطنه وظهره بعد بداية تقديم الحلقة بساعة تقريبا ثم تحامل على نفسه لأكثر من نصف ساعة حتى أضطر للخروج إلى فاصل وتم إنهاء الحلقة وتم نقله مباشرة إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من إكتوبر.

أحمد عبدالحليم: محمد شحاتة مكسب كبير للزمالك.. ومن الصعب التفريط في زيزو

أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، أنه داعم دائمًا لمجلس إدارة النادي، وينتظر قرار المجلس في خوض لقاء سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه لن يُدلي برأيه في العلن، من أجل دعم الإدارة في موقفها الحالي.

وقال عبدالحليم عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "ننتظر قرار مجلس الإدارة، وفريق سيراميكا من الفرق المميزة بقيادة أيمن الرمادي، والذي يمتلك خبرات كبيرة، لعمله السابق في الإمارات، ويقدم مستويات جيدة، والمواجهة مع الزمالك بالتأكيد لن تكون سهلة".

وأضاف: "لاعبي الزمالك والجهاز الفني بالتأكيد ينفذون تعليمات مجلس الإدارة، ولا بد من فصل أي أمور أو أزمات عنهم تماما".

وتابع: "محمد شحاتة مكسب لـ الزمالك بعد إعلان الإبقاء عليه وتفعيل بند الشراء من طلائع الجيش، وهو لاعب واعد وقادر على اللعب في أكثر من مركز، ويقدم مستوى طيب للغاية، والجميع راض عن مستواه، ولذلك تم حسم الصفقة نهائيا، لأنه لاعب مقاتل ومفيد وينفذ المطلوب منه".

وأكمل: "زيزو من الركائز الأساسية ومن الصعب التفريط فيه، ولا أتمنى أن يكون هناك مجرد تفكير مطلقا في إمكانية بيعه، وجود زيزو مهم لنادي الزمالك".

وأشار إلى أن اللاعبين الأجانب في الزمالك مثل المثلوثي والجزيري وموتيابا يجب الإبقاء عليهم في صفوف الفريق الأبيض، بينما باقي العناصر من الممكن أن يتم تغييرها مثل سامسون ونداي.

وأتم: "هناك عدد من العناصر الواعدة الشابة، يمكن الاستعانة بهم في الموسم الجديد مثل عمار ياسر وايشو، بالإضافة لا بد من حل أزمة القيد وضم بعض اللاعبين".

شبانة: جلسة هامة بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي لحسم ملفات هامة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك جلسة هامة بين لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ومارسيل كولر، خلال الساعات القادمة، وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "سوف يتم مناقشة ملف انتوني موديست، ولجنة التخطيط ستبلغ مارسيل كولر بإنهاء عقده بشكل رسمي يوم 30 يونيو، رغم تمسك المدرب في ظل عدم وجود لاعبين كثيرين في خط الهجوم".

وأضاف: "الملف الثاني، أن لجنة التخطيط تتمسك ببقاء قندوسي، وترى أنه لاعب هام بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا، والذي يريد استعارته لموسم آخر أو يضمه نهائيا، وسوف يتم حسم الملف مع كولر".

وواصل: "سوف يتم حسم ملف كريستو ايضا، خصوصا أنه سينتقل من القيد في فريق الشباب إلى الفريق، ويمتلك عروض محلية من زد، وفرق من تونس".

وأشار إلى أن العروض الخليجية من السعودية لنجوم الأهلي الشناوي وتاو وديانج سوف تكون محل مناقشة أيضا بين لجنة التخطيط مع مارسيل كولر.

وأكد أن الأهلي اعاد المفاوضات مع الدحيل القطري لضم يوسف أيمن لتدعيم خط الدفاع، مشيرا إلى أن عمرو السولية سيجدد لمدة موسمين وتم استثنائه من نسبة المشاركة تقديرا لمشواره الكبير مع الفريق.

شبانة: عبدالمنعم يريد المشاركة في الأولمبياد.. وماذا سيفعل اتحاد الكرة مع الأهلي؟

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي يريد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024، وهو الأمر الذي يمثل أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة ومسئولي القلعة الحمراء حتى الآن.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لم يعجبني ما حدث في فيلم محمود حسن تريزيجيه، واي لاعب محترف يريد المشاركة ولكن ناديه سيرفض بكل تأكيد، هناك مزايدات حدثت لا تعجبني في قصة تريزيجيه وانضمامه في الأولمبياد.. صلاح يريد المشاركة وحمدي فتحي وكل اللاعبين، ولكن الأندية سترفض".

وأضاف: "روجيرو ميكالي يريد ضم 3 لاعبين وهم امام عاشور وعبدالمنعم من الأهلي، ومصطفى محمد المحترف في نانت الفرنسي رغم اصابته الأخيرة لكنه يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حاليا".

وتابع: "ماذا سيفعل اتحاد الكرة مع النادي الأهلي تحديدًا؟.. فهل لو رفض الأهلي سوف يتم اتهامه بعدم الوطنية؟!.. وهل لو وافق على انضمام اللاعبين يخسر الدوري؟!، أم سيتم تأجيل مباريات الفريق الأحمر، ولا سيتم ترك منتخب مصر الأوليمبي يذهب دون لاعبين كبار ويخسر المباريات ويعود!".

محمد مهدي: مباراتي بيراميدز سيحددا بطل الدوري، الأهلي الأقرب على الرغم من صدارة السماوي

أكد الناقد الرياضي محمد مهدي، عبر برنامج ملعب الشمس، رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، على قيمة مباراتي الأهلي وبيراميدز القادمتين وتحديدًا في 12، 22 من شهر يوليو القادم.

و شدد مهدي: مواجهتي الفريقين ستحدد بطل الموسم بشكل كبير، بعدما انحصرت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز، خلال الموسم الجاري، وابتعاد الزمالك عن لقب الدوري.

أضاف محمد:" بيراميدز يسير بشكل قوي خلال الموسم الحالي، متصدر بأريحية كبيرة ولكن، الأهلي فاضي دلوقتي للدوري ودي بطولته المفضلة.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته:" اعتقد ان الأهلي بشخصيته المعروفة اقرب للقب، بالرغم من تصدر بيراميدز، لكن هي دي المواقف اللي بترجع الأهلي بشكل قوي للمنافسة.

محمد الشرقاوي: لو الزمالك لعب مباراة سيراميكا.. ده يبقى خيانة لجماهيره

وجه الناقد الرياضي انتقادًا حادًا لمسئولي نادي الزمالك، وذلك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان.

أكد الشرقاوي:" طلبات الزمالك الاربعة لم تُنفذ حتى اللحظة، وفي حال تم الاستقرار من قبل مسئولي نادي الزمالك على خوض لقاء سيراميكا كليوباترا، سيعتبر خيانة كبيرة لعشاق ومحبي القلعة البيضاء.

وأردف محمد الشرقاوي:" نحن ننتمى لنادي الزمالك كمشجعين قبل ان نكون نقاد رياضيين، نشجعه سواءًا انتصر أو انهزم، معه قلبًا وقالبًا ايا كان وضعه سواء في الدوري الممتاز أو الدرجة الثانية أو الرابعة.

واختتم الشرقاوي:" اتمنى من مجلس ادارة نادي الزمالك بقيادة كابتن حسين لبيب، ان يستمر في موقفه وان يتحمل كافة العواقب، حتى تتحقق مطالبه.

أمير هشام: مفاوضات الخلود السعودي مع الأهلي بشأن تاو لم تفشل حتى الآن

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المفاوضات من نادي الخلود السعودي مع النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الفريق، لم تفشل حتى الآن كما تردد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تاو لم يحصل على عرض رسمي حتى الآن ولكن المفاوضات لا زالت جارية بين الطرفين لحين وصول العرض الرسمي".

أمير هشام: الزمالك يقترب من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري

قال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، إن نادي الزمالك اقترب من المشاركة ضد سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لا يوجد قرار رسمي حتى الآن بالمشاركة في المباراة، ولكن الاتجاه هو تواجد الفريق في ملعب المباراة يوم السبت المقبل".