الطعم حكاية.. طريقة عمل البسكويت المالح بالجبنة

البسكويت المالح بالجبنة هو من الوجبات الشهية التي يعشقها الكثيرون، حيث يمكن تناولها مع مجموعة متنوعة من الصلصات. يتميز هذا النوع من البسكويت بقوامه المقرمش وطعمه اللذيذ، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بدلًا من شرائه بأسعار مرتفعة من المتاجر. سنتعرف على طريقة عمل بسكويت المالح بالجبنة بخطوات بسيطة

المكونات



- 2 كوب طحين.

- 1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- 1 كوب جبن مبشور (يمكن استخدام أي نوع تفضله).

- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

- ملح حسب الذوق.

- فلفل أسود حسب الذوق.

- ماء بارد حسب الحاجة.

الخطوات

1. خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، امزج الطحين، ومسحوق الخبز، والملح، والفلفل الأسود.

2. إضافة الزبدة: أضف الزبدة المذوبة ببطء إلى الخليط الجاف وامزجهما حتى يصبح الخليط متجانسًا.

3. إضافة الجبن: أضف الجبن المبشور إلى الخليط وامزج جيدًا حتى يتوزع الجبن بالتساوي.

4. تكوين العجين: أضف الماء بالتدريج مع الخلط حتى تتكون عجينة طرية لكنها غير لزجة.

5. تشكيل البسكويت: شكل العجين إلى كرات صغيرة ثم اضغطها برفق لتسطحها على صينية خبز مغلفة بورق الخبز.

6. الخبز: ضع الصينية في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 12-15 دقيقة أو حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون ومقرمش.

7. التقديم: اترك البسكويت يبرد قليلًا ثم قدمه مع الصلصات المفضلة لديك.

بهذه الطريقة البسيطة يمكنكم تحضير بسكويت المالح بالجبنة في منزلكم بسهولة وبتكلفة أقل، لتستمتعوا بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء.