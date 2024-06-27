تردد قناة DMC الجديد 2024 .. شاهد العديد من الأعمال الدرامية

تعد قناة DMC واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التليفزيونية التي تسلط الضوء على آخر الأحداث والقضايا التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى ذلك تبث القناة مجموعة من البرامج التي تستهدف فئات معينة مثل الأطفال والنساء، فضلًا عن عرضها لمجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام.

تردد قناة DMC على النايل سات



لضبط تردد قناة DMC الجديد على القمر الصناعي النايل سات، يمكن اتباع التفاصيل التالية:



التردد: 11449.

معامل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة DMC على العرب سات

أما إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة DMC على القمر الصناعي العرب سات، فإليك التفاصيل:

التردد: 12092.

معامل الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تنزيل قناة DMC



يمكن تنزيل قناة DMC على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة:

فتح قائمة الإعدادات: يمكن البدء بفتح قائمة الإعدادات عن طريق الريموت كنترول.

تحديد زر الإعدادات: يتم الضغط على زر الإعدادات في القائمة.

النقر على أيقونة إضافة تردد: يتم اختيار خيار إضافة تردد جديد من القائمة.

إدخال التردد الصحيح: يتم تسجيل معامل تصحيح الخطأ وتحديد نوع الاستقطاب (أفقي أو رأسي).



تحديد القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).



النقر على زر البحث: يبدأ الجهاز في البحث عن القناة بالتردد المدخل.

النقر على أيقونة حفظ: بعد العثور على القناة، يتم الضغط على زر حفظ لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المتاحة على الجهاز.

المسلسلات المعروضة على قناة DMC



تبث قناة DMC العديد من المسلسلات الشهيرة، وتتميز بتقديم محتوى درامي متنوع، إليكم أبرز المسلسلات التي عرضتها القناة الآن ومنذ فترة ومنها بعض المسلسلات التي يتم إعادتها عقب الموسم الرمضاني الماضي:

مسلسل فراولة: عدد الحلقات 15 حلقة، من بطولة الفنانة نيللي كريم.



حيث تدور أحداث المسلسل حول حياة فتاة شابة تواجه تحديات وصعوبات في حياتها اليومية، وتتعلم من خلال تجاربها كيفية التغلب على المشكلات.

مسلسل الحشاشين: لكريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

يتناول المسلسل قصة مجموعة من الأشخاص الذين يتورطون في تجارة المخدرات وكيفية تأثير هذه التجارة على حياتهم الشخصية والمهنية.