كيفية الوقاية من سرطان المبيض.. هذا ما يجب فعله

يعتبر سرطان المبيض من المشاكل المخيفة والشريرة التي تواجه المرأة إن سرطان المبيض، الذي يعد أحد أكثر القضايا فتكًا التي تواجه النساء اليوم، هو في الواقع "قاتل صامت"، وبالتالي تحتاج النساء إلى تعليمهن توخي الحذر من الأعراض، وكيفية الوقاية اللازمة.

تلعب خيارات نمط الحياة أيضًا دورًا مهمًا في المساعدة على منع ظهور السرطان نمط الحياة الحديث له تأثير مدوي على صحة المرأة في شكل بداية مبكرة لسرطان الثدي، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وما إلى ذلك.

لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة فرص متزايدة وإن كانت ضئيلة للإصابة بسرطان المبيض، لذلك ينصح بالمحافظة على ذلك.

أسلوب حياة صحي ونشط منذ سن البلوغ الأفراد الذين خضعوا للعلاج بالهرمونات البديلة بعد انقطاع الطمث يتعرضون أيضًا لخطر الإصابة بسرطان المبيض.

غالبًا ما يُشار إلى وسائل منع الحمل عن طريق الفم كإجراء قوي ضد سرطان المبيض ومع ذلك، لا تتقبل جميع الأجسام موانع الحمل الفموية جيدًا، لذا يجب دائمًا استشارة الطبيب قبل تناول حبوب منع الحمل

في علاج سرطان المبيض، يلعب الكشف المبكر دورًا حاسمًا، ولهذا يجب نشر الوعي لدى النساء ومع ذلك، ليس الجميع مرتاحين أو منفتحين لمناقشة صحة الدورة الشهرية أو المبيض، وبالتالي يجب طرح الموضوع

بحساسية وفهم. يعد إجراء الفحوصات والفحوصات السنوية بمجرد بدء الدورة الشهرية أمرًا مهمًا للغاية ويشكل أول شكل من أشكال الدفاع ليس فقط ضد سرطان المبيض ولكن أيضًا ضد مجموعة من الأمراض الأخرى التي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى.

الجسد الأنثوي مرن ومعقد بشكل لا يصدق يمكن أن يجلب حياة جديدة لهذا العالم من خلال ولادة ذرية. يجب أن يكون هناك جهد متضافر لفهم أجساد النساء بشكل أفضل ويجب استخدام المعرفة الناتجة عن ذلك لتمكين النساء والمقربين منهن لمساعدتهن على اتخاذ خيارات أفضل لصحتهن.