10 نصائح مفيدة لمرضى السكر في فصل الصيف.. وهذه الأطعمة مفيدة

نقدم لكم 10 نصائح لمساعدة مرضى السكر على إدارة صحتهم بشكل فعال خلال فصل الصيف:

الأكل الصحي

اتبع نظامًا غذائيًا شاملًا يتضمن الكثير من الخضار الورقية والخضروات الملونة والفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم مثل التوت والحبوب الكاملة والبقوليات والشوفان

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأطعمة المصنعة، وكذلك الوجبات الخفيفة الدهنية، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتساهم في زيادة الوزن اختر طرق طهي صحية مثل الخبز أو الشوي أو الطهي بالبخار بدلًا من القلي.

اليوجا

قم بدمج أوضاع اليوغا المحددة في روتينك اليومي لتعزيز المرونة والقوة والاسترخاء تعتبر الوضعيات مثل Ardha Matsyendrasana (وضعية نصف سيد الأسماك) وBhujangasana (وضعية الكوبرا) مفيدة لأنها تحفز البنكرياس، وتحسن الدورة الدموية، وتعزز حساسية الأنسولين بالإضافة إلى ذلك، يمكن لممارسة سوريا ناماسكار (تحية الشمس) تنشيط الجسم والعقل مع تعزيز الصحة العامة.

العلاج الطبيعي

فكر في دمج العلاجات الطبيعية في خطة إدارة مرض السكري لديك. يستخدم الطب الطبيعي العلاجات الطبيعية مثل الوخز بالإبر، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين.

العلاج المائي، الذي يشمل علاجات المياه مثل الدش أو الحمامات المتباينة، يعزز الدورة الدموية ويخفف التوتر.

المكملات العشبية مثل القرفة أو البطيخ المر قد تساعد أيضًا في التحكم في نسبة السكر في الدم عند استخدامها تحت إشراف متخصص.

الترطيب

الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لإدارة مرض السكري، وخاصة في الطقس الحار عندما يزيد خطر الجفاف.

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للمساعدة في طرد الجلوكوز الزائد عن طريق البول والحفاظ على وظائف الكلى المثلى.

تجنب المشروبات السكرية واختر الماء العادي أو الماء المملوء بشرائح الحمضيات أو الخيار للحصول على النكهة.

جودة النوم

اهدف إلى الحصول على نوم جيد لمدة 6-7 ساعات في الليلة لدعم الصحة العامة والتمثيل الغذائي الأمثل للجلوكوز.

قم بإنشاء روتين قبل النوم يتضمن أنشطة مخففة مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة تأكد من أن بيئة نومك مواتية للراحة مع فراش مريح، وتهوية مناسبة، والحد الأدنى من التعرض للشاشات قبل وقت النوم لتعزيز الاسترخاء والنوم المتجدد.

النظافة الشخصية

مارس عادات النظافة الجيدة للوقاية من العدوى ودعم الصحة العامة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون الطبيعي بشكل متكرر، خاصة قبل الوجبات وبعد استخدام الحمام.

فكر في استخدام وعاء نيتي للشطف بمحلول ملحي لتنظيف الممرات الأنفية وتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، والتي قد تكون أكثر صعوبة بالنسبة لمرضى السكر في التعامل معها.

الصحة العقلية

إدارة التوتر من خلال ممارسات اليقظة الذهنية مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق، والتي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل إنتاج الكورتيزول.

مارس الهوايات أو الأنشطة التي تجلب الفرح والاسترخاء، فكر في طلب الدعم من أحد المستشارين أو الانضمام إلى مجموعة دعم مرض السكري لتبادل الخبرات والحصول على التشجيع العاطفي.

إدارة الوزن

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فامنح الأولوية لفقدان الوزن بشكل تدريجي ومستدام من خلال مزيج من النشاط البدني المنتظم والتعديلات الغذائية.

قم بدمج التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية وتحسين حساسية الأنسولين وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

يمكن لتمارين القوة باستخدام أشرطة المقاومة أو الأوزان بناء كتلة العضلات، مما يساعد في استقلاب الجلوكوز والتحكم في الوزن بشكل عام.

النشاط الخارجي

اقضي وقتًا معتدلًا في الهواء الطلق لامتصاص أشعة الشمس وتعزيز مستويات فيتامين د، الذي يلعب دورًا حاسمًا في وظيفة المناعة وصحة العظام.

انخرط في الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة أو التنزه في المناطق المظللة لتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

راقب مستويات السكر في الدم عن كثب أثناء الأنشطة الخارجية وحافظ على رطوبة جسمك بالماء أو المشروبات الغنية بالكهرباء لمنع الجفاف، خاصة في الطقس الحار.

تجنب الأطعمة المثبطة للمناعة

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والوجبات الخفيفة المصنعة والمشروبات السكرية والكربوهيدرات المكررة، لأنها يمكن أن تضعف وظيفة المناعة وتفاقم الالتهابات في الجسم بدلًا من ذلك، اختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل الخضار الورقية والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون، لدعم صحة المناعة والحيوية العامة.