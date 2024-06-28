يعد سرطان البروستاتا أحد الفحوصات الروتينية التي يجب على الرجل القيام بها في حياته ويجب أن تبدأ هذه الفحوصات عند سن 50 أو حتى 45 إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض. ي

عد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال في جميع أنحاء العالم، ويصيب بشكل رئيسي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

يمكن للاكتشاف المبكر من خلال الفحص المنتظم أن يعزز بشكل كبير فرص نجاح العلاج والبقاء على قيد الحياة.

تقع هذه الغدة أسفل المثانة، وهي مهمة للجهاز التناسلي الذكري؛ فهو ينتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

الرجال الأكبر سنا هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، وبالتالي فإن إجراء فحوصات منتظمة أمر ضروري للكشف المبكر وإدارة الرعاية الفعالة.

كيف تعرف إذا كنت مصابًا بسرطان البروستاتا؟

المعلومات التالية ستكون مفيدة لك ولأفراد عائلتك وأصدقائك سرطان البروستاتا مثل أنواع السرطان الأخرى هو حالة خطيرة يمكن أن تكون قاتلة أيضًا. إ

نه يؤثر على كل واحد من كل سبعة رجال في جميع أنحاء العالم وبالتالي يصبح مشكلة مثيرة للقلق فيما يتعلق بالمسائل الصحية.

على الرغم من شيوعه بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بين الرجال الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 45 عامًا.

والخبر السار حول هذا المرض يكمن في قابلية العلاج عند اكتشافه في وقت مبكر بما فيه الكفاية؛ لذلك، ينبغي للمرء أن يتعرف على العلامات التحذيرية إلى جانب عوامل الخطر المرتبطة بها.

المؤشرات الشائعة للتعرف على سرطان البروستاتا

من المؤشرات الشائعة للتعرف على سرطان البروستاتا هو الانزعاج الجسدي حول منطقة الحوض، حيث يقع الجهاز التناسلي الذكري.

يمكن أن يكون على شكل ألم أثناء التبول، أو انخفاض القوة في مجرى البول، أو ضعف الانتصاب، أو وجود دم في البول.

تكون هذه الأعراض أكثر شيوعًا في المراحل المبكرة اعتمادًا على مكان الورم وحجمه وفي مراحل لاحقة، يمكن أن ينتشر الورم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تشمل علامات المراحل المتأخرة من سرطان البروستاتا تورم الساقين أو منطقة الحوض، وتنميل في الوركين والقدمين، وربما هشاشة العظام التي قد تؤدي إلى الكسور.