نستعرض لكم في السطور التالية ما يجب فعله للتعرف على سرطان البروستاتا، حيث أن الخطوة الأولى هي التعرف على الأعراض.

هذا ما يجب فعله للتعرف على سرطان البروستاتا

ومن المهم أيضًا استشارة المتخصصين في المجال الطبي لتجنب التشخيص الخاطئ وفهم عوامل الخطر، وذلك من خلال الفحص المنتظم ومعرفة علامات المرض وأعراضه، مما قد يساعد في إزالة الخلايا السرطانية في المراحل المبكرة.

نظرًا لأن سرطان البروستاتا أكثر تقدمًا وندرة وتعقيدًا مقارنة بالرجال الأكبر سنًا، فيمكن أن يختلف العلاج الطبي اعتمادًا على العمر وحجم الخلية السرطانية والصحة العامة للفرد.

وإذا تعرفت على سرطان البروستاتا في المراحل المبكرة، فيمكن علاج البروستاتا اعتمادًا على حجم خلية الورم ومدى سرعة انتشارها.

اعتمادًا على هذه الحالات، يمكن أن يتنوع العلاج ويمكن استخدامه مع العديد من المتخصصين الطبيين في مجالات مختلفة مثل أطباء المسالك البولية وأطباء الأورام.

ويتم إجراء الجراحة الأكثر شيوعًا مثل الحفاظ على العصب الروبوتي / استئصال البروستاتا الجذري الذي يمكن أن يقضي على الخلايا السرطانية قبل أن تنتشر.

ولسوء الحظ، العلاج له آثاره الجانبية، وتشمل هذه ضعف الانتصاب والعقم، ومن المهم استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من هذه الآثار الجانبية.

ويمكن أن يكون الاختبار الجيني BRCA2 أداة مهمة لمرضى سرطان البروستاتا، حيث أن الطفرات في هذا الجين تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض.

ويتضمن فحص سرطان البروستاتا عادة اختبار دم سنوي لقياس مستويات المستضد النوعي للبروستات (PSA)، وهو أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر والإدارة الناجحة للمرض.

ولسوء الحظ، لا توجد طريقة معروفة لتقليل احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا، ومع ذلك، فمن الممكن اعتبار أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يمنع الخلايا السرطانية من التطور في الجسم مثل تناول وجبات غذائية قليلة الدهون، وزيادة تناول الخضار الورقية الخضراء والفواكه الطازجة وتقليل استهلاك الألبان / الدهون يوميًا.

ما هو نوع علاج سرطان البروستاتا؟

تعد الجراحة التي تحافظ على العصب الروبوتي / تتجنب استئصال البروستاتا الجذري والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني والعلاج الكيميائي والعلاج الموجه من بين الطرق الشائعة المستخدمة.

الهدف من الجراحة لهذا السرطان هو إزالة البروستاتا المتضررة من السرطان بينما يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة عالية الطاقة لقتل هذه الخلايا.

يهدف العلاج الهرموني إلى تقليل مستويات الهرمونات الذكرية التي يمكن أن تغذي نمو السرطان إذا تم إجراء الجراحة لكبار السن، فسيتم الإبلاغ عن درجة معينة من سلس البول والخلل الجنسي.

يمكن أن يكون سرطان البروستاتا خطيرًا خاصة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا بما فيه الكفاية، وباختصار، يعتبر سرطان البروستاتا مرضًا خطيرًا ولكن يمكن التحكم فيه.

ويتطلب فهم عوامل الخطر، وتحديد الأعراض وإجراء فحوصات منتظمة ضدها تقلل أنماط الحياة الصحية أيضًا من فرص الإصابة بهذا المرض وبالتالي تحسين التشخيص بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم به.